A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Pastor flagrado de calcinha e peruca condenava gays e adultério em suas pregações: “Vão tudo morrer”

Líder religioso trabalha em órgão judiciário.

Por Marcia Jornalist

14/08/2025 às 06:50

Ver resumo

Notícias do Brasil – O pastor Eduardo Costa, conhecido bispo evangélico, viralizou recentemente nas redes sociais após ser flagrado usando calcinha e peruca no dia 6 de agosto em Goiânia (GO).

PUBLICIDADE

O episódio causou grande repercussão, especialmente por ele ser uma figura pública que costumava compartilhar mensagens condenando o adultério e relações LGBTQIA+ em suas redes sociais.

Nas publicações, Eduardo alertava sobre a punição divina para os pecadores dizendo que quem praticava tais coisas iria morrer, reforçando sua postura religiosa conservadora.

Além de sua atuação como líder religioso, Eduardo Costa trabalha há 44 anos como analista judiciário no Tribunal de Justiça de Goiás, cargo que lhe garante um salário superior a R$ 40 mil.

PUBLICIDADE

Em maio de 2025, ele celebrou publicamente sua longa trajetória na instituição, o que torna o caso ainda mais surpreendente para muitos.

O vídeo que viralizou mostra o pastor em um momento descontraído e inusitado, destoando da imagem séria e moralista que ele costumava apresentar.

LEIA MAIS: Vídeo mostra suspeito morto após ser baleado em assalto a joalheria em Manaus

A dualidade entre sua vida pública e o que foi revelado causou debates intensos na internet, com opiniões divididas entre críticas e pedidos de compreensão.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo é ver o mundo de um outro jeito, e cada um de nós temos que achar um jeito de entender as diferenças.

Dr. Leonardo Maranhão

Últimas notícias

Polícia

Homem de 27 anos é preso por estuprar prima vulnerável em Humaitá, Amazonas

Atualmente, a vítima está internada em um hospital local.

há 1 minuto

Amazonas

Governador Wilson Lima aponta avanços no combate ao crime no 19° Fórum Brasileiro de Segurança Pública

O evento contou com representantes da Segurança Pública dos 27 estados da federação.

há 6 minutos

Brasil

Bolsonaro diz que não promoveu ação golpista ou atos de 8 de janeiro

Defesa do ex-presidente pediu absolvição ao STF.

há 27 minutos

Manaus

Sine Amazonas divulga 309 vagas de emprego para esta quinta-feira

Distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h.

há 29 minutos

Famosos

Luva de Pedreiro recebe alta após susto com problema cardíaco

Influenciador deixou hospital em João Pessoa um dia após internação e tranquilizou fãs nas redes sociais.

há 40 minutos