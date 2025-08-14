Pastor flagrado de calcinha e peruca condenava gays e adultério em suas pregações: “Vão tudo morrer”

Notícias do Brasil – O pastor Eduardo Costa, conhecido bispo evangélico, viralizou recentemente nas redes sociais após ser flagrado usando calcinha e peruca no dia 6 de agosto em Goiânia (GO).

O episódio causou grande repercussão, especialmente por ele ser uma figura pública que costumava compartilhar mensagens condenando o adultério e relações LGBTQIA+ em suas redes sociais.

Nas publicações, Eduardo alertava sobre a punição divina para os pecadores dizendo que quem praticava tais coisas iria morrer, reforçando sua postura religiosa conservadora.

Além de sua atuação como líder religioso, Eduardo Costa trabalha há 44 anos como analista judiciário no Tribunal de Justiça de Goiás, cargo que lhe garante um salário superior a R$ 40 mil.

Em maio de 2025, ele celebrou publicamente sua longa trajetória na instituição, o que torna o caso ainda mais surpreendente para muitos.

O vídeo que viralizou mostra o pastor em um momento descontraído e inusitado, destoando da imagem séria e moralista que ele costumava apresentar.

A dualidade entre sua vida pública e o que foi revelado causou debates intensos na internet, com opiniões divididas entre críticas e pedidos de compreensão.