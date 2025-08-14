A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Pastor Silas Malafaia critica PF e STF após inclusão em investigação da Polícia Federal

Pastor afirma que inclusão em inquérito da tentativa de golpe é perseguição política e reforça críticas a Alexandre de Moraes e à Polícia Federal.

Por Beatriz Silveira

14/08/2025 às 22:52

Ver resumo

Notícias do Brasil – O pastor Silas Malafaia afirmou nesta quinta-feira (14) que está sendo investigado pela Polícia Federal no inquérito que apura a tentativa de golpe de Estado no Brasil. Segundo ele, a inclusão no processo envolve acusações como obstrução de justiça, coação no curso do processo, organização criminosa, abolição violenta do Estado Democrático, ações contra autoridades e sanções internacionais contra o país.

PUBLICIDADE

Em vídeo publicado nas redes sociais, Malafaia criticou a PF, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro do STF Alexandre de Moraes, alegando que só soube da investigação pela imprensa. O pastor acusou a corporação de vazar informações à mídia antes de notificá-lo oficialmente.

Leia também: Queima de fogos simultânea em Manaus é associada a facção

PUBLICIDADE

Líder evangélico e um dos principais apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, Malafaia disse que a apuração é uma forma de perseguição política, reforçando críticas já feitas contra Moraes em outros pronunciamentos. Ele também afirmou que o Brasil estaria “a caminho da venezuelização” e comparou a atuação da PF a regimes autoritários.

O pastor organizou o ato em apoio a Bolsonaro no dia 3 de agosto, que culminou na prisão domiciliar do ex-presidente.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo é ver o mundo de um outro jeito, e cada um de nós temos que achar um jeito de entender as diferenças.

Dr. Leonardo Maranhão

Últimas notícias

Esporte

Jô anuncia aposentadoria definitiva do futebol para seguir carreira na música

Ex-Corinthians e Seleção Brasileira, atacante decidiu se aposentar de vez para integrar uma banda de pagode.

há 18 minutos

Amazonas

ADS encerra nesta sexta-feira prazo para habilitação de pescadores do pirarucu no Amazonas

Documentos podem ser entregues presencialmente na ADS ou enviados por e-mail; iniciativa garante renda e preservação da espécie.

há 39 minutos

Amazonas

Multinacional Coimpa, de Manaus, mantém negócios com empresa suspeita de venda ilegal de mercúrio na Amazônia

A revelação coloca em xeque a política de compliance da Coimpa.

há 45 minutos

Manaus

Queima de fogos simultânea em Manaus é associada a facção

Queimas de fogos foram registradas em diversos bairros e teriam relação com suposta comemoração de facção criminosa.

há 1 hora

Amazonas

AM POST é reconhecido como um dos 5 maiores portais de notícias do Amazonas em ranking de performance digital

O levantamento, realizado entre 1º de janeiro e 31 de julho de 2025, avaliou 406 páginas.

há 2 horas