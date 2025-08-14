Pastor Silas Malafaia critica PF e STF após inclusão em investigação da Polícia Federal

Notícias do Brasil – O pastor Silas Malafaia afirmou nesta quinta-feira (14) que está sendo investigado pela Polícia Federal no inquérito que apura a tentativa de golpe de Estado no Brasil. Segundo ele, a inclusão no processo envolve acusações como obstrução de justiça, coação no curso do processo, organização criminosa, abolição violenta do Estado Democrático, ações contra autoridades e sanções internacionais contra o país.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Malafaia criticou a PF, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro do STF Alexandre de Moraes, alegando que só soube da investigação pela imprensa. O pastor acusou a corporação de vazar informações à mídia antes de notificá-lo oficialmente.

Líder evangélico e um dos principais apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, Malafaia disse que a apuração é uma forma de perseguição política, reforçando críticas já feitas contra Moraes em outros pronunciamentos. Ele também afirmou que o Brasil estaria “a caminho da venezuelização” e comparou a atuação da PF a regimes autoritários.

O pastor organizou o ato em apoio a Bolsonaro no dia 3 de agosto, que culminou na prisão domiciliar do ex-presidente.