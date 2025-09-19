Paulinho da Força assume relatoria e projeto de anistia passa a ser chamado de ‘PL da Dosimetria’ 

Notícias do Brasil – O deputado federal Paulinho da Força (Solidariedade-SP) apresentou uma nova versão do projeto de anistia aos investigados pelos atos de 8 de janeiro de 2023. Agora batizado de PL da Dosimetria, o texto pretende estabelecer critérios diferenciados de punição, de acordo com o grau de participação de cada envolvido.

Na noite de quinta-feira (18.set.2025), Paulinho discutiu a proposta em São Paulo, ao lado do ex-presidente Michel Temer (MDB) e do deputado Aécio Neves (PSDB-MG). O encontro contou também com a participação virtual do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB).

Após a reunião, os articuladores destacaram que o objetivo do projeto é reduzir tensões políticas e oferecer uma saída negociada para centenas de investigados. Paulinho afirmou que a ideia é “pacificar o Brasil” e diferenciou o texto de uma anistia ampla, ao prever gradações de punição.

Apesar da tentativa de mudança de narrativa, a proposta segue enfrentando resistência. Críticos consideram que a medida pode abrir espaço para impunidade e favorecer aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Já os defensores argumentam que a iniciativa é necessária para encerrar um ciclo de instabilidade política.

O debate sobre o PL da Dosimetria deve avançar nas próximas semanas no Congresso, com a expectativa de forte polarização entre governo e oposição.