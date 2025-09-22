A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Paulo Figueiredo celebra sanção dos EUA contra esposa de Moraes

Viviane Barci de Moraes é incluída na Lei Magnitsky, mesma legislação que já havia sancionado o ministro.

Por Fernanda Pereira

22/09/2025 às 12:34

Ver resumo

Foto: Reprodução

Notícias do Brasil – O influenciador Paulo Figueiredo comentou nesta segunda-feira (22/9) sobre as sanções aplicadas pelos Estados Unidos a Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. A legislação usada, a Lei Magnitsky, já havia sido aplicada ao ministro em julho.

PUBLICIDADE

Em postagem na rede social X, Figueiredo declarou: “Missão dada é missão cumprida. Viviane e Lex devidamente sancionados. E o dia ainda não acabou… Shana Tová!”, fazendo referência ao Ano Novo Judaico celebrado nesta segunda-feira.

As sanções foram divulgadas pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, vinculado ao Departamento do Tesouro dos EUA, e incluem congelamento de bens e contas bancárias em solo americano ou em instituições financeiras ligadas ao país. Entre os alvos também está a empresa da família, o Instituto Lex.

PUBLICIDADE

A Lei Magnitsky tem como objetivo penalizar autoridades internacionais acusadas de violações de direitos humanos, atingindo especialmente o patrimônio e ativos financeiros. Até o momento, não há informações sobre posses de Moraes ou de sua esposa nos Estados Unidos.

Leia mais: “Casal Magnitsky”: Nikolas Ferreira reage com entusiasmo às sanções contra esposa de Alexandre de Moraes

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo é um Universo Paralelo que incessantemente pede permissão para fixar-se no terreno dos saberes.

JESUS,D.F

Últimas notícias

Brasil

Motta afirma que Senado pode arquivar PEC das Prerrogativas

Presidente da Câmara diz que proposta visa proteger mandatos de “absurdos” e não tem objetivo de blindar parlamentares.

há 7 minutos

Curiosidades

O naufrágio da ‘era de ouro’ da pirataria que continua rendendo tesouros

Quase três séculos após seu afundamento, o Whydah Gally segue revelando fragmentos de um período sombrio da expansão marítima europeia.

há 11 minutos

Brasil

Advogado-geral da União tem visto revogado pelos EUA

Revogação de Jorge Messias se soma à decisão de julho, quando os EUA suspenderam os vistos do ministro do STF.

há 15 minutos

Amazonas

Justiça do Amazonas anula condenações da mãe e irmão de Djidja Cardoso

Sentença condenava Cleusimar e Ademar Cardoso, mãe e irmão da ex-sinhazinha do Boi Garantido, Djidja Cardoso.

há 18 minutos

Brasil

PGR deve denunciar Bolsonaro e Eduardo por articulação nos EUA

Ex-presidente e deputado são investigados por tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito.

há 25 minutos