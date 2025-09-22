Paulo Figueiredo celebra sanção dos EUA contra esposa de Moraes

Notícias do Brasil – O influenciador Paulo Figueiredo comentou nesta segunda-feira (22/9) sobre as sanções aplicadas pelos Estados Unidos a Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. A legislação usada, a Lei Magnitsky, já havia sido aplicada ao ministro em julho.

PUBLICIDADE

Em postagem na rede social X, Figueiredo declarou: “Missão dada é missão cumprida. Viviane e Lex devidamente sancionados. E o dia ainda não acabou… Shana Tová!”, fazendo referência ao Ano Novo Judaico celebrado nesta segunda-feira.

As sanções foram divulgadas pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, vinculado ao Departamento do Tesouro dos EUA, e incluem congelamento de bens e contas bancárias em solo americano ou em instituições financeiras ligadas ao país. Entre os alvos também está a empresa da família, o Instituto Lex.

PUBLICIDADE

A Lei Magnitsky tem como objetivo penalizar autoridades internacionais acusadas de violações de direitos humanos, atingindo especialmente o patrimônio e ativos financeiros. Até o momento, não há informações sobre posses de Moraes ou de sua esposa nos Estados Unidos.

Leia mais: “Casal Magnitsky”: Nikolas Ferreira reage com entusiasmo às sanções contra esposa de Alexandre de Moraes