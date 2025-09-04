A notícia que atravessa o Brasil!

Paulo Figueiredo diz que patrimônio de Alexandre de Moraes estaria em nome de instituto da família

O jornalista destacou ainda que o instituto não possui site ativo e que sua última postagem no Instagram ocorreu em 2017.

Por Jonas Souza

04/09/2025 às 14:03

Notícias do Brasil  – O jornalista Paulo Figueiredo afirmou, durante transmissão em seu canal no YouTube nesta quarta-feira (3), que recebeu informações de inteligência apontando que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), teria todo o seu patrimônio registrado em nome de um instituto fundado nos anos 2000.

Segundo Figueiredo, trata-se do Lex – Instituto de Estudos Jurídicos Ltda., aberto em junho de 2000, que atualmente tem como sócios a esposa do ministro, Viviane Barci, e seus três filhos: Gabriela, Giuliana e Alexandre Júnior. O jornalista destacou ainda que o instituto não possui site ativo e que sua última postagem no Instagram ocorreu em 2017.

De acordo com as informações apresentadas, o instituto seria proprietário de imóveis atribuídos à família, incluindo um apartamento avaliado em R$ 25 milhões no Jardim Europa, em São Paulo, além de uma mansão em Campos do Jordão e um apartamento no Guarujá.

Figueiredo também afirmou que a sede do instituto coincide com a localização do antigo escritório Alexandre de Moraes Advogados, que hoje funciona sob o nome Barci de Moraes Advogados.

O jornalista disse ainda que autoridades dos Estados Unidos teriam levantado informações semelhantes e defendeu a aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro e seu entorno financeiro. Para ele, medidas desse tipo teriam efeito dissuasivo, desencorajando práticas semelhantes.

Na próxima sexta-feira, 5 de setembro, Figueiredo participará da superlive Esquenta da Independência, transmitida pelo canal Pleno.News no YouTube, das 12h às 17h, com nomes como Michelle Bolsonaro, Silas Malafaia e Deltan Dallagnol entre os convidados.

