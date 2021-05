Pazuello passa mal durante depoimento na CPI da Pandemia

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

CNN

O ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello passou mal no intervalo da sessão da CPI da Pandemia em que é ouvido na condição de testemunha. Por decisão do presidente da comissão, o senador Omar Aziz (PSD-AM), o depoimento será suspenso e retomado nesta quinta-feira (20).

Continua depois da Publicidade

Em sua conta oficial no Twitter, o senador afirmou que a decisão foi tomada em razão da ordem do dia no Senado Federal — comissões não podem funcionar simultaneamente ao plenário. Aziz afirma que 23 senadores ainda aguardam para questionar Pazuello.

Segundo informações do analista de política da CNN Caio Junqueira, Pazuello precisou ser atendido pelo senador Otto Alencar (PSD-BA), que é médico e titular da comissão. Em entrevista à repórter da CNN Bárbara Baião, Alencar afirmou que Pazuello “estava bem” e poderia voltar, na sua avaliação.

De acordo com o senador, o ex-ministro foi acometido por uma síndrome vasovagal, comum em momentos de nervosismo. Relata Otto Alencar que Eduardo Pazuello foi colocado deitado, com os membros superiores levantados e que rapidamente voltou a estar corado.

Continua depois da Publicidade

Após o anúncio da suspensão da sessão, Pazuello falou com repórteres em sua saída do Senado e negou ter passado mal.Acompanhado do senador Marcos Rogério (DEM-RO), o general disse que a sessão foi interrompida por conta do horário e da ordem do dia no Senado.