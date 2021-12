Pazuello sofre acidente de moto e está internado no Rio de Janeiro

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O general Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde, foi hospitalizado após um acidente de moto, no Rio de Janeiro, na noite de ontem (24), na zona norte da cidade. As informações foram divulgadas, em nota, pela Seção de Comunicação do Exército.

“Dia 24, por volta de 23h40, o general de divisão Eduardo Pazuello sofreu um acidente de moto, na Praça da Bandeira, Rio de Janeiro. O general foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Central do Exército (HCE), onde foram constatadas fraturas na clavícula direita e em arco costal. No momento, encontra-se em observação com quadro estável de saúde, não correndo risco de morte”, informou o Exército.

As circunstâncias do acidente e se houve outras pessoas envolvidas ainda não foram divulgadas.