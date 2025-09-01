Pé-de-Meia: nascidos em novembro e dezembro recebem 6ª parcela

Notícias do Brasil – O Ministério da Educação (MEC) paga nesta segunda-feira (1º) a sexta parcela do programa Pé-de-Meia de 2025 aos participantes nascidos nos meses de novembro e dezembro.

O benefício é destinado a estudantes do ensino médio da rede pública regular e da Educação de Jovens e Adultos (EJA), inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico). Nesta etapa, cerca de 3,4 milhões de alunos receberão o valor de R$ 200 até a próxima segunda-feira. Para ter direito, é exigida frequência mínima de 80% nas aulas.

Pagamento escalonado

Os depósitos são feitos de acordo com o mês de nascimento dos estudantes:

Janeiro e fevereiro: 25 de agosto

Março e abril: 26 de agosto

Maio e junho: 27 de agosto

Julho e agosto: 28 de agosto

Setembro e outubro: 29 de agosto

Novembro e dezembro: 1º de setembro

EJA

Os concluintes aprovados no primeiro semestre da EJA do ensino médio também recebem, entre 25 de agosto e 1º de setembro, uma parcela única de R$ 1 mil.

Depósitos

A sexta parcela está sendo depositada em contas poupança da Caixa Econômica Federal, abertas automaticamente em nome dos estudantes. O valor pode ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem para maiores de 18 anos. No caso de menores, é necessária autorização do responsável legal.

As informações sobre pagamentos, status e regras do programa também podem ser consultadas no aplicativo Jornada do Estudante, do MEC.

Incentivos

A poupança do ensino médio conta com quatro tipos de incentivo:

Matrícula: R$ 200 anuais, pagos no início do ano letivo.

Frequência: nove parcelas de R$ 200 ao longo do ano, com exigência de 80% de presença.

Conclusão: R$ 3 mil ao final de cada ano letivo, mediante aprovação e participação em avaliações.

Enem: R$ 200 pagos em parcela única após participação nas provas do exame no 3º ano.

No total, o incentivo financeiro pode alcançar até R$ 9,2 mil por aluno ao final do ensino médio.

Programa Pé-de-Meia

Criado em janeiro de 2024, o Pé-de-Meia tem como objetivo incentivar a permanência e conclusão escolar de estudantes de baixa renda da rede pública. O programa funciona como uma poupança e inclui automaticamente todos os alunos que se enquadram nos critérios estabelecidos.