Pé-de-Meia paga 6ª parcela a alunos da rede pública

Notícias do Brasil – Ministério da Educação (MEC) paga nesta quarta-feira (27) a sexta parcela do programa Pé-de-Meia de 2025 aos beneficiários nascidos nos meses de maio e junho.

Os atendidos pelo programa são estudantes do ensino médio matriculados na rede pública regular e na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA), inscritos no Cadastro Nacional de Programas Sociais do governo federal (CadÚnico).

Nesta nova etapa, a Caixa Econômica Federal – responsável pela gestão dos recursos repassados pelo MEC – aponta que cerca de 3,4 milhões de estudantes de escolas públicas receberão o benefício de R$ 200 até a próxima segunda-feira (1º).

De acordo com o MEC, para ter direito ao benefício, os alunos devem ter presença mínima de 80% nas aulas.

Pagamento escalonado

Os pagamentos do incentivo-frequência do Pé-de-Meia ocorrem até a próxima segunda-feira (1º), conforme o mês de nascimento dos alunos matriculados em uma das três séries do ensino médio na rede pública de ensino.

Janeiro e fevereiro: 25 de agosto

Março e abril: 26 de agosto

Maio e junho: 27 de agosto

Julho e agosto: 28 de agosto

Setembro e outubro: 29 de agosto

Novembro e dezembro: 1º de setembro

EJA

A parcela única dos concluintes aprovados no primeiro semestre da modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA) do ensino médio, em 2025, também será paga no período de 25 de agosto a 1º de setembro, no valor de R$ 1 mil.

Depósitos

A sexta parcela da chamada “Poupança do ensino médio” de 2025 está sendo depositada em uma conta poupança da Caixa Econômica, aberta automaticamente em nome dos estudantes. O valor pode ser movimentado ou sacado imediatamente, se o participante tiver 18 anos ou mais, pelo aplicativo Caixa Tem.

No caso de menor de idade, será necessário que o responsável legal autorize a movimentação da conta, pelo aplicativo ou em uma agência da Caixa.

No aplicativo Jornada do Estudante, do MEC, os participantes podem consultar o status dos pagamentos, as informações escolares e regras do programa.

Incentivos

A poupança do ensino médio tem quatro tipos de incentivo financeiro-educacional:

Incentivo-matrícula: R$ 200 por matrícula registrada no início do ano letivo, pago uma vez por ano;

Incentivo-frequência: nove parcelas anuais de R$ 200, com exigência de 80% de presença nas aulas;

Incentivo-conclusão: R$ 3 mil ao final de cada série do ensino médio, mediante aprovação e participação em avaliações;

Incentivo-Enem: R$ 200 após a participação nos dois dias do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), no 3º ano.

A soma dos benefícios pode alcançar até R$ 9,2 mil por aluno ao final do ensino médio.

Pé-de-Meia

Lançado em janeiro de 2024, o programa do governo federal é voltado a estudantes de baixa renda do ensino médio da rede pública. A iniciativa funciona como uma poupança para promover a permanência e a conclusão escolar nessa etapa de ensino.

Segundo o MEC, não há necessidade de inscrição no programa, já que todo aluno que se encaixa nos critérios é incluído automaticamente.