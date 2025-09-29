Pé-de-Meia: pagamento da 7ª parcela começa nesta segunda-feira

Notícias do Brasil – O Ministério da Educação (MEC) inicia, nesta segunda-feira (29), o pagamento da sétima parcela aos participantes do programa Pé-de-Meia de 2025.
Os beneficiados pelo programa federal são os estudantes do ensino médio matriculados na rede pública regular e da Educação de Jovens e Adultos (EJA), inscritos no Cadastro Único (CadÚnico).
Nesta etapa, a Caixa Econômica Federal – responsável pela gestão dos recursos repassados pelo MEC – informa que cerca de 3,4 milhões de estudantes receberão o benefício até a próxima segunda-feira (6).
Os nascidos em janeiro e fevereiro são os primeiros a receber o valor de R$ 200, correspondente ao incentivo-frequência às aulas. Para ter direito, é necessário ter presença mínima de 80%.
Pagamento escalonado
Os pagamentos do incentivo-frequência ocorrem até 6 de outubro, conforme o mês de nascimento dos alunos matriculados em qualquer série do ensino médio da rede pública:
- Janeiro e fevereiro: 29 de setembro
- Março e abril: 30 de setembro
- Maio e junho: 1º de outubro
- Julho e agosto: 2 de outubro
- Setembro e outubro: 3 de outubro
- Novembro e dezembro: 6 de outubro
Depósitos
As parcelas são depositadas em conta poupança da Caixa aberta automaticamente em nome dos estudantes.
- Maiores de 18 anos já têm conta desbloqueada para movimentação imediata.
- É possível solicitar gratuitamente o cartão Pé-de-Meia no aplicativo Caixa Tem.
- O valor pode ser sacado em terminais de autoatendimento com biometria.
- Menores de idade precisam de autorização do responsável, feita pelo app ou em agência.
Informações sobre pagamentos também podem ser consultadas nos aplicativos Caixa Tem, Benefícios Sociais e Jornada do Estudante (MEC).
Incentivos
A poupança do ensino médio prevê quatro tipos de incentivo:
- Matrícula: R$ 200, pago uma vez por ano.
- Frequência: nove parcelas anuais de R$ 200, com mínimo de 80% de presença.
- Conclusão: R$ 3 mil, ao final de cada ano do ensino médio, mediante aprovação.
- Enem: R$ 200, em parcela única, pela participação no exame no 3º ano.
No total, o estudante pode acumular até R$ 9,2 mil ao final do ensino médio.
Pé-de-Meia
Criado em 2024, o programa é destinado a estudantes de baixa renda do ensino médio da rede pública. Funciona como uma poupança para incentivar a permanência e a conclusão escolar.
Não é necessária inscrição: todos os alunos que se encaixam nos critérios são incluídos automaticamente.
