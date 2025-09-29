A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Pé-de-Meia: pagamento da 7ª parcela começa nesta segunda-feira

Valor de R$ 200 é depositado conforme mês de nascimento do aluno

Por Fernanda Pereira

29/09/2025 às 06:13

Ver resumo
universalização do Pé‑de‑Meia

Foto: Reprodução

Notícias do Brasil – O Ministério da Educação (MEC) inicia, nesta segunda-feira (29), o pagamento da sétima parcela aos participantes do programa Pé-de-Meia de 2025.

Os beneficiados pelo programa federal são os estudantes do ensino médio matriculados na rede pública regular e da Educação de Jovens e Adultos (EJA), inscritos no Cadastro Único (CadÚnico).

PUBLICIDADE

Nesta etapa, a Caixa Econômica Federal – responsável pela gestão dos recursos repassados pelo MEC – informa que cerca de 3,4 milhões de estudantes receberão o benefício até a próxima segunda-feira (6).

Os nascidos em janeiro e fevereiro são os primeiros a receber o valor de R$ 200, correspondente ao incentivo-frequência às aulas. Para ter direito, é necessário ter presença mínima de 80%.

PUBLICIDADE

Pagamento escalonado

Os pagamentos do incentivo-frequência ocorrem até 6 de outubro, conforme o mês de nascimento dos alunos matriculados em qualquer série do ensino médio da rede pública:

  • Janeiro e fevereiro: 29 de setembro
  • Março e abril: 30 de setembro
  • Maio e junho: 1º de outubro
  • Julho e agosto: 2 de outubro
  • Setembro e outubro: 3 de outubro
  • Novembro e dezembro: 6 de outubro

Depósitos

As parcelas são depositadas em conta poupança da Caixa aberta automaticamente em nome dos estudantes.

PUBLICIDADE
  • Maiores de 18 anos já têm conta desbloqueada para movimentação imediata.
  • É possível solicitar gratuitamente o cartão Pé-de-Meia no aplicativo Caixa Tem.
  • O valor pode ser sacado em terminais de autoatendimento com biometria.
  • Menores de idade precisam de autorização do responsável, feita pelo app ou em agência.

Informações sobre pagamentos também podem ser consultadas nos aplicativos Caixa Tem, Benefícios Sociais e Jornada do Estudante (MEC).

Incentivos

A poupança do ensino médio prevê quatro tipos de incentivo:

PUBLICIDADE
  • Matrícula: R$ 200, pago uma vez por ano.
  • Frequência: nove parcelas anuais de R$ 200, com mínimo de 80% de presença.
  • Conclusão: R$ 3 mil, ao final de cada ano do ensino médio, mediante aprovação.
  • Enem: R$ 200, em parcela única, pela participação no exame no 3º ano.

No total, o estudante pode acumular até R$ 9,2 mil ao final do ensino médio.

Pé-de-Meia

Criado em 2024, o programa é destinado a estudantes de baixa renda do ensino médio da rede pública. Funciona como uma poupança para incentivar a permanência e a conclusão escolar.

Não é necessária inscrição: todos os alunos que se encaixam nos critérios são incluídos automaticamente.

Leia mais: Flamengo vence clássico contra Corinthians e se mantém líder do Brasileirão

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo é um Universo Paralelo que incessantemente pede permissão para fixar-se no terreno dos saberes.

JESUS,D.F

Últimas notícias

Brasil

Empresário agressor é flagrado espancando mulher em plena via pública

Cenas de brutalidade contra mulher em moto chocam a população local.

há 3 minutos

Brasil

CPMI do INSS ouve empresário do DF e presidente da Conafer

Estimativas apontam que a Conafer teria arrecadado cerca de R$ 688 milhões nesse período.

há 30 minutos

Brasil

Tarcísio visita Bolsonaro após condenação e nega articulação política

Governador afirma que encontro em Brasília foi apenas para prestar solidariedade ao ex-presidente.

há 54 minutos

Manaus

Sine Amazonas divulga 462 vagas de emprego para esta segunda-feira

Distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h.

há 1 hora

Manaus

Temporal surpreende moradores de Manaus nesta segunda (29)

Chuva intensa acompanhada de ventania e trovões contraria o padrão climático do verão amazônico.

há 1 hora