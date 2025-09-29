Pé-de-Meia: pagamento da 7ª parcela começa nesta segunda-feira

Notícias do Brasil – O Ministério da Educação (MEC) inicia, nesta segunda-feira (29), o pagamento da sétima parcela aos participantes do programa Pé-de-Meia de 2025.

Os beneficiados pelo programa federal são os estudantes do ensino médio matriculados na rede pública regular e da Educação de Jovens e Adultos (EJA), inscritos no Cadastro Único (CadÚnico).

PUBLICIDADE

Nesta etapa, a Caixa Econômica Federal – responsável pela gestão dos recursos repassados pelo MEC – informa que cerca de 3,4 milhões de estudantes receberão o benefício até a próxima segunda-feira (6).

Os nascidos em janeiro e fevereiro são os primeiros a receber o valor de R$ 200, correspondente ao incentivo-frequência às aulas. Para ter direito, é necessário ter presença mínima de 80%.

PUBLICIDADE

Pagamento escalonado

Os pagamentos do incentivo-frequência ocorrem até 6 de outubro, conforme o mês de nascimento dos alunos matriculados em qualquer série do ensino médio da rede pública:

Janeiro e fevereiro: 29 de setembro

Março e abril: 30 de setembro

Maio e junho: 1º de outubro

Julho e agosto: 2 de outubro

Setembro e outubro: 3 de outubro

Novembro e dezembro: 6 de outubro

Depósitos

As parcelas são depositadas em conta poupança da Caixa aberta automaticamente em nome dos estudantes.

PUBLICIDADE

Maiores de 18 anos já têm conta desbloqueada para movimentação imediata.

É possível solicitar gratuitamente o cartão Pé-de-Meia no aplicativo Caixa Tem.

O valor pode ser sacado em terminais de autoatendimento com biometria.

Menores de idade precisam de autorização do responsável, feita pelo app ou em agência.

Informações sobre pagamentos também podem ser consultadas nos aplicativos Caixa Tem, Benefícios Sociais e Jornada do Estudante (MEC).

Incentivos

A poupança do ensino médio prevê quatro tipos de incentivo:

PUBLICIDADE

Matrícula : R$ 200, pago uma vez por ano.

: R$ 200, pago uma vez por ano. Frequência : nove parcelas anuais de R$ 200, com mínimo de 80% de presença.

: nove parcelas anuais de R$ 200, com mínimo de 80% de presença. Conclusão : R$ 3 mil, ao final de cada ano do ensino médio, mediante aprovação.

: R$ 3 mil, ao final de cada ano do ensino médio, mediante aprovação. Enem: R$ 200, em parcela única, pela participação no exame no 3º ano.

No total, o estudante pode acumular até R$ 9,2 mil ao final do ensino médio.

Pé-de-Meia

Criado em 2024, o programa é destinado a estudantes de baixa renda do ensino médio da rede pública. Funciona como uma poupança para incentivar a permanência e a conclusão escolar.

Não é necessária inscrição: todos os alunos que se encaixam nos critérios são incluídos automaticamente.

Leia mais: Flamengo vence clássico contra Corinthians e se mantém líder do Brasileirão