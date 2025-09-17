PEC da blindagem é aprovada por deputados e vai ao Senado 

Notícias do Brasil – A Câmara dos Deputados aprovou, em dois turnos, a chamada PEC da Blindagem, que limita a atuação da Justiça contra parlamentares. O texto prevê que deputados e senadores só poderão ser processados ou presos com autorização prévia das respectivas Casas, em votação secreta. Prisão em flagrante só será permitida em casos de crime inafiançável.

PUBLICIDADE

A proposta também amplia o foro privilegiado para presidentes de partidos com representação no Congresso. Foram 353 votos a favor no primeiro turno e 344 no segundo, bem acima do mínimo de 308 exigidos.

Agora, a PEC segue para o Senado, onde deve enfrentar maior resistência. O presidente da CCJ, senador Otto Alencar (PSD-BA), já declarou ser contrário à medida. Críticos apontam que a mudança enfraquece o combate à corrupção e representa um retrocesso ao restabelecer o voto secreto.