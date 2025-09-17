A notícia que atravessa o Brasil!

Brasil

PEC da blindagem é aprovada por deputados e vai ao Senado 

Texto recebeu mais de 340 votos favoráveis e segue agora para análise no Senado.

Por Fernanda Pereira

17/09/2025 às 06:34 - Atualizado em 17/09/2025 às 09:19

Foto: Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados

Notícias do Brasil  – A Câmara dos Deputados aprovou, em dois turnos, a chamada PEC da Blindagem, que limita a atuação da Justiça contra parlamentares. O texto prevê que deputados e senadores só poderão ser processados ou presos com autorização prévia das respectivas Casas, em votação secreta. Prisão em flagrante só será permitida em casos de crime inafiançável.

A proposta também amplia o foro privilegiado para presidentes de partidos com representação no Congresso. Foram 353 votos a favor no primeiro turno e 344 no segundo, bem acima do mínimo de 308 exigidos.

Agora, a PEC segue para o Senado, onde deve enfrentar maior resistência. O presidente da CCJ, senador Otto Alencar (PSD-BA), já declarou ser contrário à medida. Críticos apontam que a mudança enfraquece o combate à corrupção e representa um retrocesso ao restabelecer o voto secreto.

