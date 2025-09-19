A notícia que atravessa o Brasil!

Pedófilo finge ser adolescente, cria perfil em redes sociais e induz crianças a ficarem nuas

Operação “Protetor Virtual” busca coibir crimes cibernéticos e reúne indícios de outras vítimas.

Por Marcia Jornalist

19/09/2025 às 09:59

Um indivíduo de 33 anos, morador de Ielmo Marinho (RN), está sendo investigado por ter aliciado uma menina de 12 anos, que reside no Distrito Federal, através das redes sociais.

A operação, chamada “Protetor Virtual”, foi iniciada nesta quinta-feira (18/9) pelas delegacias de Repressão aos Crimes Cibernéticos tanto do DF quanto do RN.

Durante as buscas realizadas na casa do suspeito, os policiais recolheram celulares que passarão por análise técnica. As investigações indicam que ele pode ter explorado outras crianças e adolescentes em diversos estados, o que amplia as possibilidades de apuração.

Conforme a polícia, o homem teria levado a vítima a produzir conteúdos de natureza sexual, utilizando um perfil falso com a imagem de um adolescente.

A identificação correta dele foi possível graças a vestígios digitais coletados. Na residência, os agentes confirmaram sua ligação com a conta criminosa.

Embora não tenha sido detido, devido à ausência de flagrante, ele enfrentará acusações de aliciamento infantil, um crime que pode resultar em pena de até três anos.

A polícia está considerando solicitar uma prisão preventiva durante o andamento do inquérito, reafirmando seu compromisso em proteger as crianças contra abusos.

LEIA MAIS: Assaltantes invadem pastelaria e deixam clientes em pânico na zona norte de Manaus; veja

 

