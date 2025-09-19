A notícia que atravessa o Brasil!

Brasil

Perda de controle em quebra-molas causa grave acidente com quatro vítimas

Entre os feridos, uma mulher apresentava fratura exposta no braço esquerdo.

Por Beatriz Silveira

19/09/2025 às 20:18

Notícias do Brasil – Quatro pessoas ficaram feridas em um grave acidente na manhã de quarta-feira (18/9), na Rua da Divisão, em Campo Grande. Todas as vítimas estavam na mesma motocicleta quando, ao passar sobre um quebra-molas, o piloto perdeu o controle e a moto colidiu contra um poste de iluminação.

Entre os feridos, uma mulher apresentava fratura exposta no braço esquerdo, enquanto um dos homens sangrava intensamente. As demais vítimas também sofreram lesões decorrentes do impacto.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas e realizaram os primeiros socorros no local. Em seguida, os envolvidos foram encaminhados para a Santa Casa para avaliação e atendimento médico.

Leia também: Homem é preso por agredir ex e esfaquear a irmã com estilete em Manaus

Imagens registradas por testemunhas mostram a motocicleta caída na pista e as vítimas próximas à calçada, evidenciando a força da batida após a passagem pelo redutor de velocidade. A Polícia Militar também esteve no ponto do acidente para registrar a ocorrência e auxiliar no controle do tráfego, a fim de evitar novos incidentes enquanto o atendimento era prestado e a via permanecia parcialmente obstruída.

Até a publicação deste texto, não havia atualização sobre o estado de saúde dos feridos. As circunstâncias descritas pelas testemunhas e o relato preliminar indicam que a perda de controle após o quebra-molas foi determinante para a colisão.

