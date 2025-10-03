A notícia que atravessa o Brasil!

Brasil

Perícia na vodca ingerida por Hungria traz reviravolta ao caso e confirma falsificação

Equipe médica relata melhora do cantor e descarta risco de cegueira.

Por Beatriz Silveira

03/10/2025 às 16:52

Notícias do Brasil – Laudo pericial nas duas amostras de vodca ingeridas por Gustavo da Hungria Neves, o Hungria Hip Hop, 34, concluiu que as bebidas não estavam contaminadas com metanol. A apuração exclusiva indica que todas as amostras foram analisadas minuciosamente e nenhuma registrou presença da substância tóxica. A análise química, entretanto, confirmou que uma das vodcas consumidas pelo cantor era falsificada.

Na tarde desta sexta-feira (3/10), a equipe médica responsável pelo tratamento concedeu coletiva de imprensa e detalhou o quadro clínico. O médico assistente Leandro Machado informou que Hungria apresenta melhora e, embora tenha relatado visão turva, já foi avaliado por oftalmologistas. Segundo a equipe, a agilidade no atendimento foi fundamental para afastar qualquer possibilidade de cegueira. “Ele não corre risco de perder a visão”, reforçaram. O cantor segue internado no Hospital DF Star, em Brasília.

Leia também: Vereador Rosinaldo Bual é o único alvo da Operação Face Oculta que investiga esquema de “rachadinha” na CMM

A investigação prossegue e os comerciantes que venderam as bebidas serão ouvidos na próxima semana. Equipes da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM), em conjunto com a Vigilância Sanitária (Visa-DF), a Anvisa e o Ministério da Agricultura (Mapa), recolheram amostras das bebidas consumidas e de lotes comprados em uma distribuidora de bebidas e em um supermercado de Brasília. Todo o material foi encaminhado ao Instituto de Criminalística para perícia.

A distribuidora Amsterdan, em Vicente Pires, que vendeu as bebidas ao artista, foi interditada por não possuir licença de funcionamento. Também havia indícios de comercialização de bebidas clandestinas. Todo o estoque do lote suspeito foi apreendido.

