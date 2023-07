Personal trainer morre em incêndio após salvar esposa e filha de 6 anos

O personal trainer, identificdo como Hugo Sérgio, morreu na madrugada deste sábado (29) durante um incêndio no apartamento onde morava, no Condomínio Caminho da Barra, no Anil. A mulher e a filha conseguiram sair da residência, mas foram levadas para o Hospital Lourenço Jorge.

De acordo com vizinhos, Hugo acordou, percebeu as chamas e pediu para mulher, identificada como Larissa, buscasse ajuda. Porém, ele não conseguiu sair do cômodo que estava em chamas.

Segundo a Secretaria municipal de Saúde, a mulher do Personal recusou atendimento. Já a menina, identificada pelos vizinhos como Maya, teve 70% do corpo queimado e está em estado grave no Hospital.

Redação AM POST