Pesquisa aponta que 49% da população desaprova atuação do STF

Notícias do Brasil – A atuação do Supremo Tribunal Federal (STF) é desaprovada por 49% da população brasileira, de acordo com a nova pesquisa Pulso Brasil, do Instituto Ipespe. O levantamento foi divulgado nesta quinta-feira (24) e aponta ainda que 43% dos entrevistados aprovam o desempenho da Corte, enquanto 8% não souberam ou não quiseram responder.

A pesquisa entrevistou 2.500 pessoas entre os dias 19 e 22 de julho e possui margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95,45%.

Além do STF, o estudo também avaliou a percepção dos brasileiros sobre o Congresso Nacional. A Câmara dos Deputados tem uma taxa de desaprovação de 63%, com apenas 24% de aprovação. Já o Senado Federal é desaprovado por 61% da população, sendo aprovado por 25%.

Os dados reforçam um cenário de desgaste das instituições junto à opinião pública, em meio a decisões controversas, embates políticos e crescente polarização no país.