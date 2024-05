Pesquisa aponta que maioria dos brasileiros acredita que Moraes vem “passando dos limites”

O ministro Alexandre de Moraes, relator das principais investigações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro em andamento no STF, do inquérito das fake news à tentativa de golpe de Estado, é criticado pela maioria da população.

De acordo com uma pesquisa da Genial/Quaest, realizada entre os dias 2 e 6 de maio, 56% dos brasileiros acreditam que Moraes “está passando dos limites nos últimos anos”. Apenas 27% discordam dessa afirmação, enquanto 2% não concordam nem discordam, e 15% não souberam ou não responderam. A margem de erro da pesquisa é de 2,2 pontos percentuais. A pesquisa ouviu ouviu 2.045 pessoas.

Entre os eleitores de Bolsonaro no segundo turno de 2022, 82% consideram que Moraes “está passando dos limites”, enquanto 10% não concordam com essa avaliação, evidenciando que o ministro é visto como o inimigo número um do bolsonarismo. Por outro lado, no eleitorado de Lula, as opiniões são mais divididas: 37% concordam com a crítica ao ministro, enquanto 43% discordam.

As faixas demográficas que mais concordam com a afirmação de que Alexandre de Moraes vem extrapolando são compostas por homens (62%), brancos (61%), evangélicos (61%), pessoas de 16 a 34 anos (59%), os que têm pelo menos ensino superior incompleto (61%), os que ganham mais de 5 salários mínimos (64%), e os que avaliam o governo Lula negativamente (84%).

Por outro lado, os que mais discordam dessa crítica ao ministro do Supremo são homens (28%), pretos (29%) e pardos (28%), católicos (31%), pessoas com 60 anos ou mais (30%), os que estudaram até o ensino fundamental (32%), aqueles que ganham até 2 salários mínimos (32%), e os que avaliam o governo Lula positivamente (46%).

