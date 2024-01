Petrobras conclui primeira perfuração de poço na Margem Equatorial

A Petrobras anunciou nesta sexta-feira (26) a conclusão bem-sucedida da perfuração do poço exploratório em Pitu Oeste, localizado no litoral do Rio Grande do Norte, na Margem Equatorial. Iniciados há pouco mais de um mês, os trabalhos resultaram na identificação da presença de hidrocarboneto, uma informação prontamente comunicada à Agência Nacional de Petróleo (ANP). No entanto, a viabilidade econômica do produto ainda será avaliada.

Situado na concessão BM-POT-17, o poço está localizado em águas profundas, a 52 quilômetros da costa do estado potiguar. A estatal ressaltou que a perfuração foi concluída seguindo rigorosos protocolos de segurança operacional em águas profundas, com especial atenção para a preservação da população e do meio ambiente local.

O próximo passo da Petrobras é iniciar a segunda perfuração, prevista para fevereiro, no poço Anhangá, localizado na concessão POT-M-762, a cerca de 79 quilômetros da costa do Rio Grande do Norte e próximo ao poço Pitu Oeste. Estudos complementares estão programados para coletar informações geológicas da área, avaliar o potencial dos reservatórios e planejar as futuras atividades exploratórias.

A Margem Equatorial, que se estende do litoral do Rio Grande do Norte ao Amapá, abrange diversas bacias hidrográficas e é considerada uma região de grande potencial pelo setor de óleo e gás.

No âmbito do Plano Estratégico 2024-2028, a Petrobras planeja investir US$ 3,1 bilhões em pesquisas na Margem Equatorial, com a expectativa de perfurar 16 poços ao longo de quatro anos. No entanto, a exploração das reservas na região, especialmente próxima à foz do Rio Amazonas, enfrenta críticas de grupos ambientalistas devido ao risco de impactos à biodiversidade.

Os trabalhos na Bacia Potiguar contam com a aprovação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), com a licença de operação para a perfuração dos poços de Pitu Oeste e Anhangá obtida em outubro de 2023.