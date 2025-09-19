A notícia que atravessa o Brasil!

PF abre processo disciplinar contra Eduardo Bolsonaro após denúncia de Boulos

Deputado é alvo de representação que aponta supostos crimes contra o Estado Democrático.

Por Fernanda Pereira

19/09/2025 às 07:12

(Foto: Divulgação)

Notícias do Brasil – A Polícia Federal instaurou um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) para apurar a conduta do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) durante sua permanência nos Estados Unidos. A abertura do procedimento ocorre após representação apresentada pelo deputado Guilherme Boulos (PSol-SP), que acusa o parlamentar de praticar atos lesivos à soberania nacional e ao Estado Democrático de Direito.

Leia mais: Governo Lula toparia acordo para reduzir penas do 8/1 desde que não se anistie Bolsonaro

Boulos comemorou a decisão em suas redes sociais, afirmando que a medida pode levar à demissão do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro do cargo de escrivão da PF, atualmente em licença para exercício do mandato na Câmara. “Eles blindam de um lado, a gente vai pra cima de outro”, escreveu o deputado do PSol.

De acordo com a legislação, um PAD pode resultar em advertência, suspensão, cassação de aposentadoria ou até demissão do servidor. Neste último caso, a consequência seria a inelegibilidade por oito anos, conforme previsto pela Lei da Ficha Limpa. O processo, no entanto, ainda pode ser arquivado ou prescrever, a depender do andamento das apurações.

Na representação, Boulos atribui a Eduardo crimes como obstrução de investigação sobre organização criminosa, coação no curso do processo, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e ações contrárias à soberania nacional. O caso está em análise sigilosa na Corregedoria da PF.

Desde fevereiro, Eduardo Bolsonaro permanece nos EUA. O deputado afirma que sua estadia tem como objetivos buscar apoio junto ao ex-presidente Donald Trump em favor de uma anistia para investigados nos atos de 8 de janeiro de 2023 e pressionar por sanções contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

