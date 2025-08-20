A notícia que atravessa o Brasil!

PF afirma que avião militar dos EUA que pousou no Brasil trazia diplomatas

Aeronave associada à CIA trouxe autoridades ao consulado-geral em Porto Alegre.

Por Fernanda Pereira

20/08/2025 às 12:59

Foto: André Ávila/ Agência RBS

Notícias do Brasil – O avião da Força Aérea dos Estados Unidos que pousou nesta terça-feira (19/8) no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, transportava diplomatas norte-americanos.

A informação foi confirmada ao Metrópoles por integrantes das Forças Armadas e pela Polícia Federal (PF). A aeronave, utilizada em missões especiais e associada à Agência Central de Inteligência (CIA), trouxe os diplomatas ao Brasil.

Após o desembarque, eles seguiram para o consulado-geral dos EUA em Porto Alegre, localizado no bairro Passo d’Areia. A PF realizou o controle de migração das autoridades.

O Boeing 757-200, com matrícula 00-9001, deixou os Estados Unidos na segunda-feira (18/8), a partir de uma base militar em Nova Jérsei. Antes de chegar ao território brasileiro, o avião fez escalas na Flórida e em Porto Rico.

Depois de pousar em Porto Alegre, a aeronave seguiu para o Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, onde aterrissou às 21h48 de terça-feira.

Segundo informações do governo norte-americano, o avião está ligado ao 150º Esquadrão de Operações Especiais da Força Aérea Americana (USAF). O agrupamento é responsável por missões de transporte vinculadas ao Departamento de Estado, como viagens de diplomatas, militares e agentes de inteligência da CIA.

Até o momento, não está claro qual foi o objetivo da viagem do 757-200 ao Brasil. A aeronave chegou a Porto Alegre sem identificação na parte externa.

