PF aponta que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano

Notícias do Brasil – O relatório da Polícia Federal sobre a investigação contra Jair Bolsonaro e o filho Eduardo Bolsonaro aponta que o ex-presidente movimentou R$ 30,5 milhões nas suas contas entre março de 2023 e fevereiro de 2024.

Os valores fazem parte do relatório de inteligência financeira do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), usado pela PF no inquérito que indiciou Bolsonaro e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) no caso do tarifaço dos Estados Unidos contra o Brasil.

O relatório não cita ilegalidades quanto à origem dos recursos, mas registra cerca de 50 comunicações de movimentações atípicas envolvendo o ex-presidente e pessoas ligadas a ele, como o filho Eduardo e a esposa, Michele Bolsonaro.

Das 50 transações, quatro foram operações suspeitas em contas de Bolsonaro e outras quatro em contas de Eduardo. As demais 42 foram realizadas em contas de terceiros.

Segundo os investigadores, as movimentações “apresentam indícios de possíveis práticas de lavagem de dinheiro ou outros ilícitos”.

Entre as operações, consta o repasse de R$ 2 milhões para bancar a estadia de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. A transferência, feita em 13 de maio deste ano, já era de conhecimento público e foi confirmada pelo próprio ex-presidente.

O valor integra os R$ 19 milhões recebidos por Bolsonaro em doações de apoiadores via Pix entre 2023 e 2024.

O Coaf também registrou uma transferência de R$ 3 milhões da conta de Bolsonaro para Michele. De acordo com a PF, a quantia foi omitida pelo ex-presidente em depoimento prestado durante as investigações.