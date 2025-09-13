PF apreende carros de luxo, obras de arte e vinhos raros em mansão do advogado Nelson Wilians

Notícias do Brasil – A Polícia Federal (PF) deflagrou, nessa sexta-feira (12), uma nova fase da Operação Sem Desconto, que mira um esquema bilionário de fraudes envolvendo aposentadorias e pensões do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Entre os alvos esteve o advogado Nelson Wilians, em São Paulo, que teve sua residência revirada por agentes após mandados de busca e apreensão autorizados pela Justiça.

Segundo a investigação, Wilians passou a ser monitorado por supostamente receber valores de envolvidos no esquema e realizar transferências financeiras para Camisotti, apontado como um dos principais operadores da organização. As operações foram identificadas pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), que levantou suspeitas de lavagem de dinheiro.

Carros milionários e vinhos históricos

A apreensão feita na casa do advogado impressionou até mesmo os investigadores mais experientes. Entre os bens recolhidos, estava um Rolls-Royce avaliado em R$ 11 milhões, equipado com interior em couro nobre e teto estrelado, item considerado de altíssimo luxo no mercado automobilístico.

Além do veículo, a PF encontrou uma adega particular que guardava vinhos raros e históricos, alguns produzidos em edições limitadas. Há garrafas avaliadas em mais de R$ 50 mil cada, valor que reforça a suspeita de movimentações financeiras incompatíveis com a renda declarada pelo advogado.

Dinheiro escondido e arsenal

Durante a operação, os agentes também localizaram R$ 460 mil em espécie escondidos dentro de um par de sapatos. O montante se somou à descoberta de duas pistolas e dois fuzis, que estavam armazenados no imóvel. Embora o armamento ainda passe por perícia, a suspeita é de que parte do acervo possa não estar devidamente registrada.

Obras de arte e esculturas eróticas

Um dos pontos de maior impacto da ação foi a apreensão de dezenas de obras de arte. A PF localizou pinturas atribuídas a Di Cavalcanti, um dos maiores nomes do modernismo brasileiro, que podem valer milhões de reais se a autenticidade for confirmada. Também foram recolhidas obras supostamente de Orlando Teruz e Tomie Ohtake, além de uma série de esculturas — algumas avaliadas em até R$ 8 mil cada.

No acervo, chamaram atenção esculturas de caráter erótico, que estavam distribuídas em diferentes ambientes da mansão. Além disso, foram encontrados relógios de grife e outras peças de alto valor, reforçando a hipótese de ocultação patrimonial.

Contexto da Operação Sem Desconto

A operação desta sexta é um desdobramento das investigações sobre um esquema bilionário de descontos ilegais em aposentadorias e pensões do INSS. Segundo a PF, operadores financeiros desviavam recursos por meio de contratos fraudulentos, atingindo milhares de beneficiários em todo o país. Nesta fase, além da ação contra Wilians, foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão e decretadas duas prisões preventivas.

Defesa nega envolvimento

Em nota, a defesa de Nelson Wilians afirmou que o advogado tem colaborado integralmente com as autoridades e confia que a apuração “demonstrará sua total inocência”. Os advogados também classificaram como “precipitada” qualquer associação direta de Wilians com os crimes investigados.

Enquanto as apurações avançam, a apreensão de bens milionários e obras raras revela o nível de sofisticação e ostentação por trás do esquema. Para os investigadores, os itens encontrados podem se tornar peças-chave para rastrear a origem dos recursos desviados e comprovar o suposto envolvimento do advogado nas fraudes.