A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

PF conclui que Zambelli não executou atos de coação contra o STF

Relatório aponta que declarações da deputada ficaram no campo da retórica e não tiveram efeito prático.

Por Fernanda Pereira

23/09/2025 às 06:18

Ver resumo
segunda condenação Carla Zambelli STF

Cleia Viana/Câmara dos Deputados

Notícias do Brasil – A Polícia Federal informou ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) não chegou a adotar medidas concretas para tentar coagir a Corte. A conclusão consta em relatório entregue na última sexta-feira (19), dentro do inquérito em que a parlamentar é investigada por coação no curso do processo e obstrução de investigação.

PUBLICIDADE

O procedimento foi instaurado em junho, após Zambelli deixar o Brasil para a Itália, pouco depois de ser condenada pelo STF a dez anos de prisão. Segundo a Corte, a deputada foi a autora intelectual da invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em 2023, ação que teria resultado na emissão de um falso mandado de prisão contra Moraes. O hackeamento foi executado por Walter Delgatti, também condenado, que afirmou ter agido a mando dela.

No despacho que determinou a investigação, Moraes destacou postagens da parlamentar nas redes sociais e apontou indícios de que ela poderia repetir estratégias semelhantes às atribuídas ao deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que está nos Estados Unidos, para tentar obstruir investigações.

PUBLICIDADE

De acordo com o relatório, a delegada responsável avaliou que, embora Zambelli tenha declarado intenção de promover atos de obstrução, nada passou da retórica.

“Embora a intenção de frustrar a aplicação da lei penal tenha sido verbalizada, o comportamento de Carla Zambelli não ultrapassou o campo da retórica, inexistindo prova de efetivo êxito na adoção de expedientes, contatos, articulações ou providências aptas a comprometer o regular andamento da ação penal”, diz o documento.

Agora, caberá a Moraes decidir se arquiva o inquérito, se solicita novas diligências ou se envia o caso para manifestação da Procuradoria-Geral da República (PGR).

PUBLICIDADE

Fuga e extradição

Carla Zambelli, que possui dupla cidadania, deixou o país em maio, após a condenação. Primeiro, esteve nos Estados Unidos, onde fez críticas a Moraes em suas redes sociais. Em seguida, seguiu para a Itália, onde acabou presa.

O governo brasileiro formalizou, em 11 de junho, o pedido de extradição da deputada, encaminhado pelo Itamaraty às autoridades italianas.

Leia mais: Luciano Hang diz que doação a Carla Zambelli foi por “solidariedade”

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Essas crianças autistas não estão fugindo ou escondendo-se, elas, de fato, estão perdidas, à espera de que alguém va ao seu alcance.

Anne Alvarez

Últimas notícias

Esporte

Dembélé e Bonmatí conquistam Bolas de Ouro de melhores do mundo

Francês e espanhola recebem prêmios da revista France Football.

há 40 minutos

Manaus

Sine Amazonas divulga 175 vagas de emprego para esta terça-feira

Vagas exclusivas para cadastro pelo Portal do Trabalhador.

há 46 minutos

Brasil

Conselho de Ética inicia processo contra Eduardo Bolsonaro por quebra de decoro

Deputado é acusado de difamar instituições brasileiras e de atuar nos EUA para pressionar autoridades.

há 46 minutos

Brasil

Lula acusa Israel de genocídio em Gaza e reforça defesa do Estado Palestino na ONU

Em NY, presidente pediu reconhecimento da Palestina e criticou uso de vetos no Conselho de Segurança.

há 1 hora

Manaus

Policiais acusados pelo assassinato da PM Deusiane Pinheiro serão julgados na próxima semana em Manaus

Caso ocorrido há 10 anos é marcado por denúncias de manipulação de provas e testemunhos falsos.

há 1 hora