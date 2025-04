PF deflagra Operação Column para desarticular facção que movimentou mais de R$ 89 milhões

Notícias do Brasil – A Polícia Federal desencadeou, nesta terça-feira (29/4), a Operação Column, com o objetivo de desmantelar uma organização criminosa especializada no tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Segundo as investigações, o grupo movimentou mais de R$ 89 milhões em apenas três anos por meio de uma sofisticada estrutura criminosa com ramificações em diferentes estados do país.

A ofensiva mobilizou cerca de 70 agentes federais para o cumprimento de 36 ordens judiciais expedidas pela Justiça do Distrito Federal. Entre elas, estão três mandados de prisão, 15 de busca e apreensão, além de 18 ordens de constrição patrimonial, como bloqueio de bens e valores. As ações ocorreram simultaneamente no Distrito Federal e nos estados de Goiás, Paraíba e Maranhão.

As investigações tiveram início em fevereiro deste ano e revelaram que o líder do esquema operava a partir da Paraíba, coordenando as atividades ilícitas com o auxílio de um gerente e diversos operadores logísticos no Distrito Federal. Segundo a Polícia Federal, o grupo utilizava uma complexa rede de laranjas para movimentar e ocultar o dinheiro obtido com o tráfico de entorpecentes.

A apuração ainda identificou a utilização de empresas de fachada, criadas exclusivamente para lavar o dinheiro do tráfico. Essas companhias, sem atividade econômica real, serviam para dar aparência de legalidade aos recursos ilegais. Os valores eram fracionados e inseridos no sistema financeiro por meio dessas empresas, dificultando o rastreamento e a ação das autoridades.

A Operação Column contou com o apoio da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Distrito Federal (FICCO/DF) e do Batalhão de ROTAM da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), reforçando o caráter interestadual e a complexidade das ações.

Segundo a PF, a desarticulação da organização representa um duro golpe contra o crime organizado, especialmente na região Centro-Oeste, e faz parte de uma estratégia mais ampla para descapitalizar financeiramente facções criminosas que atuam no tráfico de drogas.

Os investigados poderão responder por tráfico de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa e lavagem de dinheiro. As penas somadas podem ultrapassar 30 anos de prisão.

As autoridades destacam que a operação é um marco no combate ao tráfico interestadual, evidenciando o empenho conjunto de forças de segurança para reprimir atividades ilícitas com alto poder de articulação e grande capacidade de gerar lucros ilegais.