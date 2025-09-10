PF desarticula esquema de fraude tributária de R$ 231 milhões

Notícias do Brasil – Polícia Federal, em parceria com a Receita Federal, deflagrou nesta quarta-feira (10/9) a operação Quimera Fiscal, que investiga um esquema de fraudes tributárias estimadas em R$ 231 milhões.

Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão na região metropolitana de São Paulo e um em Porto Alegre, todos autorizados pela Justiça Federal.

Segundo as investigações, o grupo criminoso se apresentava como consultoria tributária e prometia a empresários soluções para quitação de débitos fiscais. Essas propostas eram baseadas em créditos inexistentes, inseridos no sistema por meio de declarações fraudulentas (DCOMP).

Para aplicar as fraudes, os suspeitos usavam certificados digitais de terceiros e transmitiam documentos falsos em nome das empresas devedoras. Quando a fraude era descoberta, os débitos voltavam a ser cobrados, mas a consultoria já havia recebido grandes valores em pagamentos.

Lavagem de dinheiro

A PF apurou ainda que os valores obtidos foram usados na compra de imóveis, carros de luxo e transferências para empresas patrimoniais e pessoas de confiança, no Brasil e no exterior.

“O prejuízo potencial supera R$ 231 milhões, demonstrando a dimensão da fraude e o impacto sobre a arrecadação federal”, destacou a corporação.

O nome Quimera Fiscal faz referência à criatura mitológica formada por diferentes animais, simbolizando a complexidade e a falsa aparência de legalidade criada pelo grupo investigado.

A ação é um desdobramento da operação Ornintorrinco, que já apurava práticas de falsidade documental, lavagem de dinheiro e associação criminosa.