PF faz busca e apreensão contra Ibaneis Rocha e ex-secretário

O pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR), e após autorização do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a Polícia Federal (PF) cumpre nesta sexta-feira (20) cinco mandados de busca e apreensão contra o governador afastado do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), e o ex-secretário executivo da Segurança Pública do DF Fernando de Souza Oliveira.

Ibaneis Rocha e Fernando Oliveira são investigados no inquérito do Ministério Público Federal que apura a conduta de autoridades durante os atos do último dia 8 de janeiro que resultaram na invasão dos prédios do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Palácio do Planalto.

O pedido de buscas contra Ibaneis e Fernando Oliveira foi realizado pelo Grupo Estratégico de Combate aos Atos Antidemocráticos da PGR. O objetivo dos mandados seria recolher evidências a respeito da postura das autoridades diante das manifestações do dia 8 de janeiro em Brasília.

Ibaneis está afastado do cargo desde o último dia 9 de janeiro após decisão do ministro Alexandre de Moraes. Na decisão, o ministro disse que os atos só podem ter acontecido com a anuência do governo do DF. A retirada de Ibaneis do cargo por 90 dias foi oficializada pelo Supremo por 9 votos a 2 após julgamento feito no dia 11 de janeiro.

