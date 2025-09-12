A notícia que atravessa o Brasil!

PF faz buscas em escritório do advogado Nelson Willians em investigação da “farra do INSS” 

A ação integra mais uma fase da Operação Sem Desconto.

Por Fernanda Pereira

12/09/2025 às 08:23

Foto: Divulgação

Notícias do Brasil – A Polícia Federal realizou buscas nesta sexta-feira (12) no escritório do advogado Nelson Willians, em São Paulo, no âmbito da investigação que apura fraudes em descontos indevidos aplicados a aposentados e pensionistas do INSS.

A operação tem como alvo Antonio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, apontado como um dos articuladores do esquema. De acordo com as investigações, Antunes movimentou cerca de R$ 12,2 milhões em apenas quatro meses, valores ligados à rede de empresas e associações suspeitas de aplicar os descontos irregulares.

Leia mais: PF prende “Careca do INSS” e empresário em nova fase da Operação Sem Desconto

A ação integra mais uma fase da Operação Sem Desconto, que apura crimes como organização criminosa, corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo entidades que teriam fraudado filiações de segurados para cobrar mensalidades de forma indevida.

A investigação segue sob sigilo, e a defesa do advogado Nelson Willians ainda não se manifestou sobre a operação.

