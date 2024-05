PF pede ao STF para investigar senador de Roraima por compra de votos

A Polícia Federal pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) que investigasse o senador Mecias de Jesus, do partido Republicanos de Roraima, por suspeita de compra de votos durante a eleição suplementar na cidade de Alto Alegre. Mecias atualmente lidera a bancada do Republicanos no Senado.

Segundo a PF, há fortes indícios do envolvimento do senador na tentativa de compra de votos. Isso se baseia na prisão do motorista de Mecias, que foi detido com R$ 50 mil em notas de R$ 100 escondidas em seu corpo, duas semanas antes da eleição. O senador afirmou que o dinheiro era destinado para despesas relacionadas a uma propriedade sua na região.

O motorista, identificado como Josiran Silva Cruz Barbosa, teria sido assessor parlamentar do filho de Mecias, Jhonatan de Jesus, que mais tarde se tornou ministro do Tribunal de Contas da União. Josiran foi liberado após o pagamento de fiança.

A eleição em Alto Alegre ocorreu três dias após a prisão de Josiran. O candidato apoiado por Mecias e pelo governador do Estado, Antonio Denarium, Wagner Nunes, venceu a disputa. A PF alega que não há dúvidas de que o dinheiro apreendido com Josiran pertencia ao senador e destaca que o candidato vencedor tinha o apoio dele.

Além disso, durante a prisão de Josiran, Mecias de Jesus teria confrontado um agente da Polícia Federal, ameaçando causar problemas ao servidor público devido à detenção do motorista.

Quando a Polícia Federal encontra indícios de envolvimento de autoridades com foro privilegiado, como é o caso do senador Mecias de Jesus,precisa solicitar autorização ao Supremo Tribunal Federal (STF) para prosseguir com as investigações. Atualmente, as investigações estão sob responsabilidade da 3ª Zona Eleitoral de Alto Alegre. A cidade, com pouco mais de 21 mil habitantes, está localizada a 91 km da capital de Roraima, Boa Vista.