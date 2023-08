PF pede quebra de sigilo bancário e fiscal de Bolsonaro

A Polícia Federal pediu a quebra do sigilo fiscal e bancário do ex-presidente Jair Bolsonaro nesta sexta-feira (11) após a Operação Lucas 12:2, que fez buscas e apreensões em endereço do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do político e também na casa do pai de Cid, o general da reserva Mauro Lourena Cid.

Investigação apura suposto esquema de desvio de joias e outros itens de luxo para o patrimônio privado do antigo mandatário.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O intuito do pedido da PF para a quebra de sigilo é saber se o dinheiro das joias foi enviado para Bolsonaro e se a verba para a recompra das joias partiu do ex-presidente e se essas transferências coincidem com o período em que houve negociação de joias da Presidência da República nos Estados Unidos.

A Justiça ainda tem que autorizar a quebra do sigilo.

Polícia Federal vai chamar Michelle Bolsonaro para depor sobre joias. Ela é citada na investigação como uma das pessoas que esteve em posse das joias negociadas por Mauro Cid e seu pai, o general Mauro Lourena Cid.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Redação AM POST*