PF prende “Careca do INSS” e empresário em nova fase da Operação Sem Desconto

Notícias do Brasil – A Polícia Federal prendeu nesta sexta-feira (12), em Brasília, Antonio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, apontado como um dos principais operadores do esquema de descontos fraudulentos em aposentadorias e pensões. Também foi detido o empresário Maurício Camisotti, em São Paulo, suspeito de envolvimento nas irregularidades.5

As prisões ocorreram durante a Operação Cambota, nova etapa da Operação Sem Desconto, que investiga desvios no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Ao todo, a PF cumpre dois mandados de prisão preventiva e 13 de busca e apreensão, autorizados pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no Distrito Federal e em São Paulo.

Segundo a investigação, Antunes teria pago propina a servidores do INSS em troca de acesso a dados de beneficiários, que eram repassados a entidades suspeitas de realizar filiações fraudulentas e cobrar mensalidades indevidas. Ele é apontado como sócio de diversas empresas ligadas à movimentação financeira das associações envolvidas.

De acordo com documentos da PF, pessoas e empresas ligadas ao lobista receberam mais de R$ 53 milhões dessas entidades, dos quais pelo menos R$ 9,3 milhões foram destinados a servidores do INSS.

O escândalo, revelado em 2023, mostrou que a arrecadação das associações com descontos compulsórios de aposentados ultrapassou R$ 2 bilhões em um ano, enquanto cresciam as denúncias de fraudes em filiações.

A PF investiga crimes de organização criminosa, obstrução de investigações, ocultação e dilapidação de patrimônio.