PGR aponta risco de fuga e defende tornozeleira eletrônica para Bolsonaro

Notícias do Brasil – A Procuradoria-Geral da República (PGR) afirmou haver “necessidade urgente” de evitar a fuga do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), alvo de operação da Polícia Federal nesta sexta-feira (18). A declaração está presente na decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que impôs medidas cautelares ao ex-mandatário, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica.

A manifestação da PGR sustenta que Bolsonaro e seu filho, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), articularam ações com o governo dos Estados Unidos para tentar influenciar o andamento da ação penal que apura uma tentativa de golpe de Estado em 2022.

“O comportamento de ruptura com regras elementares de atuação em sociedade, que está estampado publicamente, se torna ainda mais grave quando se leva em conta o anúncio de novas medidas empreendidas contra a soberania do país, o Estado Democrático de Direito e autoridades brasileiras”, destacou a procuradoria.

A PGR reforça que há “necessidade urgente e indeclinável” de novas medidas que assegurem a aplicação da lei penal e evitem a fuga do ex-presidente.

Na mesma decisão, Moraes autorizou a PF a cumprir mandados de busca e apreensão em endereços ligados a Bolsonaro, além de aplicar as seguintes medidas cautelares:

Uso de tornozeleira eletrônica;

Recolhimento domiciliar noturno e confinamento integral aos fins de semana e feriados;

Proibição de contato com embaixadas, autoridades estrangeiras, réus e investigados;

Proibição de uso de redes sociais, inclusive por terceiros.

A defesa de Bolsonaro afirmou ter recebido com “surpresa e indignação” a decisão, alegando que o ex-presidente sempre cumpriu com todas as determinações judiciais.

Em declaração à imprensa, Bolsonaro negou qualquer intenção de deixar o país e classificou as medidas como “suprema humilhação”. Ele é réu em processo que investiga uma suposta tentativa de manter-se no poder após a derrota nas eleições presidenciais de 2022.

