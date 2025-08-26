A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

PGR defende reforço policial em torno da casa de Bolsonaro

Procuradoria recomenda monitoramento constante, mas sem invadir privacidade do ex-presidente em prisão domiciliar.

Por Fernanda Pereira

26/08/2025 às 06:16

Ver resumo
Bolsonaro explicação STF medidas cautelares

Foto: Agência Brasil

Notícias do Brasil – A Procuradoria-Geral da República (PGR) encaminhou nesta segunda-feira (25) ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), um parecer favorável ao reforço do policiamento nas proximidades da residência do ex-presidente Jair Bolsonaro, em Brasília.

PUBLICIDADE

A manifestação ocorre após Moraes receber cópia de um pedido feito pelo deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) ao diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues. O parlamentar argumentou que a medida é necessária para assegurar a aplicação da lei penal diante do processo que envolve o ex-chefe do Executivo.

Leia mais: Sérgio Kruke afirma que Bolsonaro considera Menezes ‘carta fora do baralho’

PUBLICIDADE

Segundo a PGR, a PF poderá ampliar a vigilância e manter equipes de prontidão em tempo integral. O órgão ressaltou, no entanto, que a presença policial não deve ser intrusiva nem gerar transtornos à vizinhança.

“Parece ao Ministério Público Federal de bom alvitre que se recomende formalmente à polícia que destaque equipes de prontidão em tempo integral para que se efetue o monitoramento em tempo real das medidas de cautela adotadas”, destacou a procuradoria.

Julgamento próximo

PUBLICIDADE

Bolsonaro e outros sete aliados, denunciados no chamado núcleo 1 da suposta trama golpista, serão julgados pela Primeira Turma do STF na próxima terça-feira, 2 de setembro.

Desde o início do mês, o ex-presidente cumpre prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica, após descumprir restrições impostas por Moraes, como a proibição de publicar mensagens em redes sociais por meio de terceiros.

Na semana passada, em outra frente de investigação, a PF encontrou em seu celular um documento de solicitação de asilo político destinado ao presidente da Argentina, Javier Milei. O material estava armazenado desde 2024. A defesa, por sua vez, afirmou que se tratava apenas de um rascunho e negou qualquer intenção de fuga.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo é ver o mundo de um outro jeito, e cada um de nós temos que achar um jeito de entender as diferenças.

Dr. Leonardo Maranhão

Últimas notícias

Esporte

Presidente da CBF, Samir Xaud é detonado após realizar mudança no calendário do futebol brasileiro

O Flamengo se sentiu prejudicado e, nos bastidores, mostrou revolta com a medida.

há 6 minutos

Brasil

CPMI do INSS terá 2015 como marco inicial das investigações sobre fraudes, afirma relator Alfredo Gaspar

A decisão contraria setores que defendiam o aprofundamento da apuração apenas no período do governo Jair Bolsonaro.

há 16 minutos

Manaus

Prefeitura de Manaus garante acordo entre rodoviários e empresas de ônibus e evita greve de ônibus

A paralisação estava programada para acontecer nesta terça-feira (26).

há 1 hora

Pará

Crise da hospedagem pode comprometer legitimidade da COP30: ‘Caldo negativo de confiança’

Especialistas avaliam que a participação reduzida dos países pode comprometer a legitimidade da conferência.

há 2 horas

Brasil

André Mendonça assume investigação sobre fraudes no INSS após redistribuição no STF

Caso sai das mãos de Dias Toffoli e volta a avançar após meses de paralisação, com suspeitas de prejuízo bilionário.

há 3 horas