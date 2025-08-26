PGR defende reforço policial em torno da casa de Bolsonaro

Notícias do Brasil – A Procuradoria-Geral da República (PGR) encaminhou nesta segunda-feira (25) ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), um parecer favorável ao reforço do policiamento nas proximidades da residência do ex-presidente Jair Bolsonaro, em Brasília.

A manifestação ocorre após Moraes receber cópia de um pedido feito pelo deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) ao diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues. O parlamentar argumentou que a medida é necessária para assegurar a aplicação da lei penal diante do processo que envolve o ex-chefe do Executivo.

Segundo a PGR, a PF poderá ampliar a vigilância e manter equipes de prontidão em tempo integral. O órgão ressaltou, no entanto, que a presença policial não deve ser intrusiva nem gerar transtornos à vizinhança.

“Parece ao Ministério Público Federal de bom alvitre que se recomende formalmente à polícia que destaque equipes de prontidão em tempo integral para que se efetue o monitoramento em tempo real das medidas de cautela adotadas”, destacou a procuradoria.

Julgamento próximo

Bolsonaro e outros sete aliados, denunciados no chamado núcleo 1 da suposta trama golpista, serão julgados pela Primeira Turma do STF na próxima terça-feira, 2 de setembro.

Desde o início do mês, o ex-presidente cumpre prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica, após descumprir restrições impostas por Moraes, como a proibição de publicar mensagens em redes sociais por meio de terceiros.

Na semana passada, em outra frente de investigação, a PF encontrou em seu celular um documento de solicitação de asilo político destinado ao presidente da Argentina, Javier Milei. O material estava armazenado desde 2024. A defesa, por sua vez, afirmou que se tratava apenas de um rascunho e negou qualquer intenção de fuga.