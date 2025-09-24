PGR denuncia ex-prefeito que sugeriu colocar Moraes na guilhotina

Notícias do Brasil – A Procuradoria-Geral da República apresentou denúncia contra Fabiano Feltrin, ex-prefeito de Farroupilha (RS), pela acusação de incitação ao crime. A PGR sustenta que Feltrin fez comentários em uma transmissão ao vivo no Instagram, em julho de 2024, em que teria sugerido colocar o ministro do STF Alexandre de Moraes “na guilhotina”.

De acordo com a denúncia, o comportamento do ex-prefeito configura violação ao artigo 286 do Código Penal. A PGR também afirma que os discursos de Feltrin fazem parte de uma série de ataques sistemáticos ao sistema eleitoral e à democracia.

O Supremo Tribunal Federal determinou que ele seja notificado para apresentar resposta prévia à denúncia no prazo de 15 dias.

Leia mais: Alexandre de Moraes critica EUA por aplicação da Lei Magnitsky contra sua esposa; veja o que ele disse