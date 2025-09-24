A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

PGR denuncia ex-prefeito que sugeriu colocar Moraes na guilhotina

Ex-prefeito de cidade do RS é acusado por incitação ao crime.

Por Fernanda Pereira

24/09/2025 às 06:26

Ver resumo

Foto: Bruno Peres/Agência Brasil

Notícias do Brasil – A Procuradoria-Geral da República apresentou denúncia contra Fabiano Feltrin, ex-prefeito de Farroupilha (RS), pela acusação de incitação ao crime. A PGR sustenta que Feltrin fez comentários em uma transmissão ao vivo no Instagram, em julho de 2024, em que teria sugerido colocar o ministro do STF Alexandre de Moraes “na guilhotina”.

PUBLICIDADE

De acordo com a denúncia, o comportamento do ex-prefeito configura violação ao artigo 286 do Código Penal. A PGR também afirma que os discursos de Feltrin fazem parte de uma série de ataques sistemáticos ao sistema eleitoral e à democracia.

O Supremo Tribunal Federal determinou que ele seja notificado para apresentar resposta prévia à denúncia no prazo de 15 dias.

PUBLICIDADE

Leia mais: Alexandre de Moraes critica EUA por aplicação da Lei Magnitsky contra sua esposa; veja o que ele disse

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo é ver o mundo de um outro jeito, e cada um de nós temos que achar um jeito de entender as diferenças.

Dr. Leonardo Maranhão

Últimas notícias

Brasil

CCJ do Senado deve rejeitar a PEC da Blindagem, afirmam senadores

Relator e presidente da comissão indicam voto contrário à proposta.

há 4 minutos

Esporte

Fluminense cede empate ao Lanús e acaba eliminado da Sul-Americana

Tricolor das Laranjeiras tem noite para esquecer no Maracanã.

há 5 minutos

Mundo

Trump manifesta apoio à reeleição de Javier Milei

Durante encontro na Assembleia Geral da ONU, o presidente dos EUA disse apoiar Milei nas eleições argentinas de 2027.

há 7 minutos

Brasil

Homem que matou ex após passar por cima dela três vezes com carro é condenado a mais de 60 anos de prisão

Réu também tentou matar a filha e a mãe da vítima; júri acolhe qualificadoras e reforça severidade da sentença.

há 28 minutos

Política

Relator da PEC da Blindagem no Senado diz que proposta tem ‘problema de constitucionalidade’

Alessandro Vieira já vem sinalizando que dará parecer negativo ao texto, que será discutido na CCJ.

há 1 hora