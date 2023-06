Piada mundial: Italiano mostra comitiva enorme que Lula levou para o Vaticano custeada com dinheiro público

Circula nas redes sociais o vídeo de um homem italiano que mostra uma comitiva enorme de carros que seria a comitiva do presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que foi visitar o Papa Francisco, no Vaticano, em Roma, capital da Itália.

“Essa é a praça San Pietro, Vaticano. Agora vai chegar toda a caravana do Lula, uma coisa impressionante a quantidade de gente que ele levou pagas por vocês brasileiros. Nunca vi uma coisa dessa. São todos carros com bandeira brasileira quero que vocês vejam“, diz o homem no vídeo.

“Quem votou nele é cumplice de tudo isso. Você tem que se sentir culpado dessa indecência“, completou.

Lula se encontrou, nesta quarta-feira (21), com o papa Francisco no Vaticano, durante viagem que faz à Europa. Na ocasião, ele presenteou o pontífice com uma imagem de Nossa Senhora de Nazaré e convidou o Santo Padre para o Círio de Nazaré, no Pará.

A comitiva de Lula viajou hoje para Paris, onde o presidente vai participar da Cúpula Sobre o Novo Pacto Global de Financiamento. O petista ainda vai se encontrar com o presidente francês, Emmanuel Macron, e discursar no encerramento do evento Power Our Planet, a convite da banda Coldplay.

Redação AM POST*