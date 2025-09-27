A notícia que atravessa o Brasil!

Brasil

Pistoleiro executa barbeiro a tiros durante atendimento; veja vídeo

Vítima se preparava para atender um cliente que já estava sentado na cadeira quando foi surpreendido.

Por Natan AMPOST

27/09/2025 às 09:51

O jovem barbeiro Wesley Thiago Oliveira, de apenas 21 anos, foi morto a tiros dentro do local de trabalho na tarde da última quarta-feira (24), em Araguari, no Triângulo Mineiro. O crime ocorreu por volta das 16h50 e deixou em choque colegas de profissão, clientes e a comunidade local.

De acordo com as imagens captadas por câmeras de segurança, Wesley se preparava para atender um cliente que já estava sentado na cadeira quando foi surpreendido. Enquanto pegava um item no balcão, um homem de capacete entrou na barbearia, sacou uma arma e efetuou diversos disparos. A vítima foi atingida no peito, na escápula e nas costas. Logo após os tiros, o suspeito fugiu do local em uma motocicleta conduzida por um comparsa.

Leia também: Wilson Lima sanciona Lei do Refis 2025 com desconto de até 95% em multas e juros no Amazonas

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado imediatamente e realizou os primeiros procedimentos de socorro. No entanto, os ferimentos eram graves, e o jovem não resistiu. A morte foi confirmada ainda dentro do estabelecimento.

O proprietário da barbearia divulgou um vídeo nas redes sociais lamentando a perda. Segundo ele, Wesley havia sido contratado há apenas duas semanas. “Ele era muito calado, não falava nada da vida dele e aparentemente não fazia nada de errado. Ele estava muito feliz por ter conseguido o emprego e pela esposa estar grávida”, disse emocionado.

Investigações em andamento

Segundo informações da Polícia Militar (PM), Wesley não possuía antecedentes criminais. Durante as buscas, os agentes localizaram a motocicleta usada no crime. A placa estava adulterada e o veículo constava como roubado ou furtado na cidade vizinha de Uberlândia.

Até o momento, nenhum suspeito foi identificado. As investigações sobre a autoria e a motivação do homicídio estão sob responsabilidade da Polícia Civil de Minas Gerais, que mantém diligências na região para tentar localizar os criminosos.

