A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

PL entra com representação na Câmara contra Camila Jara, acusada de agredir Nikolas Ferreira

A ação será por quebra de decoro com pedido de suspensão cautelar do mandato.

09/08/2025 às 03:00

Notícias do Brasil – O líder no PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante (RJ), alterou o seu discurso e afirmou nesta sexta-feira, 8, que entrará com representação contra a deputada Camila Jara (PT-MS) “por quebra de decoro com pedido de suspensão cautelar do mandato”.

PUBLICIDADE

O parlamentar acusa a petista de ter agredido Nikolas Ferreira (PL-MG) enquanto o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), recuperava seu assento na Mesa Diretora após dois dias de ocupação. Camila nega o suposto empurrão ou soco.

“Acabamos de representar a deputada Camila Jara. A agressão covarde contra o deputado Nikolas Ferreira não ficará impune. O vídeo mostra tudo: um golpe pelas costas. Um deputado caído. Uma deputada rindo e zombando depois”, escreveu o deputado por meio de seu X (antigo Twitter).

PUBLICIDADE

Leia mais: Nikolas Ferreira acusa deputada petista de agressão durante sessão na Câmara; vídeo

O pronunciamento marca uma mudança na postura de Sóstenes. No dia anterior, em discurso na Câmara, o deputado pediu desculpas a Motta, defendeu a pacificação e disse que “se depender do PL, nós não vamos representar contra a deputada da esquerda (Camila Jara). Sabe por quê? Porque ela, emocionalmente, estava como todos nós, inclusive eu”.

PUBLICIDADE

No discurso, o líder do PL ainda afirmou ter conversado com Nikolas para evitar a representação contra Camila. O político, no entanto, durante todo o discurso, reiterou a acusação de agressão.

Camila Jara, por sua vez, nega o ataque. A política conta que está tratando um câncer na tireoide e que atualmente possui 1,60 metro de altura e 49 quilos.

PUBLICIDADE

Ela recebeu o diagnóstico da doença neste ano e foi submetida a procedimentos médicos para retirada do tumor. A congressista está se recuperando e passa por tratamentos para manter a imunidade equilibrada e recuperar a voz completamente.

Por meio de nota, a assessoria da deputada afirma que ela “reagiu ao empurra-empurra da mesma forma que qualquer mulher reagiria em um tumulto, quando um homem a pressiona contra a multidão. Não houve soco ou qualquer outro ato de violência deliberada”.

Desde o ocorrido, Nikolas Ferreira tem feito uma série de postagens em que ataca a parlamentar e chegou a chamá-la de “jararaca”. Camila diz que “o resultado dessa campanha de perseguição foram centenas de comentários ofensivos e ameaças à integridade física e até mesmo à vida”.

Estadão Conteúdo

Siga-nos no Google News

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Um anjo pergunta à Deus: O que é um autista? E Deus lhe responde: É um de vocês que permito descer à Terra!

Lu Lena

Últimas notícias

Política

Bolsonaro já defendeu foro privilegiado; agora, aliados querem pôr fim à regra

O foro privilegiado, determina que autoridades públicas, como presidentes, ministros e parlamentares, sejam julgadas por tribunais superiores.

há 1 hora

Brasil

Ciro Nogueira responde Malafaia após ser chamado de ‘traidor’: ‘Eu não me meto na sua igreja’

Ciro foi criticado após recusar assinatura em pedido de impeachment contra ministro Alexandre de Moraes.

há 2 horas

Política

Corregedoria da Câmara analisa processos contra 11 deputados bolsonaristas por motim e pode aplicar suspensões

Entre os parlamentares investigados estão Sóstenes Cavalcante e Nikolas Ferreira.

há 2 horas

Política

TCU pede que Câmara investigue gastos de Eduardo Bolsonaro nos EUA

Ministros pedem que a Casa envie as conclusões das apurações sobre os gastos do parlamentar.

há 3 horas

Manaus

Hospital solicita ajuda para localizar parentes de homem desorientado em Manaus

Homem deu entrada no hospital desorientado.

há 5 horas