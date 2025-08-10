Planador cai em pista de aeroporto e piloto sobrevive

Notícias do Brasil – Um acidente com um avião planador ocorreu na tarde deste sábado (9) na pista do Aeroporto de Formosa, em Goiás, região do Entorno do Distrito Federal. O piloto, de 45 anos, sobreviveu e não sofreu ferimentos graves.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem foi encontrado consciente, orientado e já fora da aeronave, apresentando contusão no braço e na perna direitos, além de dores na região lombar. Ele foi encaminhado ao Hospital Estadual de Formosa para avaliação médica e permanece em condição estável.

O acidente aconteceu por volta das 16h30, durante a aproximação para pouso. De acordo com relatos, o piloto perdeu o controle da aeronave, que acabou colidindo contra uma árvore antes de atingir o solo.

O planador, de prefixo PT/PFG e cor branca, ficou totalmente danificado com o impacto, ficando quase partido ao meio. Apesar da gravidade da destruição, o fato de o piloto ter conseguido sair com vida e em condições estáveis chamou atenção de equipes de resgate e testemunhas.

As causas do acidente serão investigadas por órgãos de segurança aeronáutica. O uso de planadores é comum na região para voos de lazer e treinamento, mas requer condições climáticas favoráveis e procedimentos rigorosos de segurança.