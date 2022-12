PM diz que não havia explosivo em pacote deixado próximo ao prédio do STF

Redação AM POST*

A Polícia Militar do Distrito Federal (PM-DF) descartou a hipótese de bomba em uma caixa encontrada nesta sexta-feira, 30, entre o anexo 1 do Supremo Tribunal Federal (STF) e o Tribunal de Contas da União. Segundo os agentes, o pacote estava vazio.

Os seguranças do STF acionaram o Batalhão de Operações Especiais (Bope) depois de terem flagrado um homem deixando uma caixa em cima de um trailer. Depois de deixar o objeto, o rapaz deixou o local correndo.

A PM deu início à averiguação nesta tarde. O pacote foi recolhido para vistoria através de um aparelho raio X. Os agentes constataram que não se tratava de um explosivo.

A caixa foi encontrada próxima a uma lixeira. Até as 15 horas, a polícia ainda estava no local para averiguar o suposto explosivo. Não havia ministros trabalhando presencialmente no STF, de acordo com os assessores do Supremo. Contudo, outros servidores estavam no prédio.