Polícia alerta para uso de símbolos por pedófilos em redes sociais

Notícias do Brasil – O delegado da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), Paulo Mavignie, fez um alerta preocupante sobre práticas adotadas por pedófilos nas redes sociais. Segundo ele, criminosos utilizam símbolos específicos como forma de comunicação silenciosa e de identificação entre si, dificultando a detecção por parte de usuários comuns e autoridades.

Esses sinais, muitas vezes disfarçados em imagens ou publicações aparentemente inofensivas, funcionam como uma espécie de “código secreto” para indicar preferências, interesses criminosos e até para marcar encontros virtuais ou presenciais.

Mavignie destacou a importância de pais e responsáveis estarem atentos ao conteúdo consumido por crianças e adolescentes, bem como aos perfis com os quais interagem. “O conhecimento desses símbolos é uma ferramenta importante para identificar e denunciar possíveis abusadores”, reforçou o delegado.

As autoridades orientam que qualquer suspeita de conteúdo com sinais desse tipo seja imediatamente denunciada aos canais oficiais de segurança pública.