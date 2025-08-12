A notícia que atravessa o Brasil!

Polícia alerta para uso de símbolos por pedófilos em redes sociais

Delegado do Amazonas explica como criminosos se identificam e trocam mensagens de forma disfarçada na internet.

Por Fernanda Pereira

12/08/2025 às 08:01

Foto: Reprodução 

Notícias do Brasil  – O delegado da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), Paulo Mavignie, fez um alerta preocupante sobre práticas adotadas por pedófilos nas redes sociais. Segundo ele, criminosos utilizam símbolos específicos como forma de comunicação silenciosa e de identificação entre si, dificultando a detecção por parte de usuários comuns e autoridades.

Esses sinais, muitas vezes disfarçados em imagens ou publicações aparentemente inofensivas, funcionam como uma espécie de “código secreto” para indicar preferências, interesses criminosos e até para marcar encontros virtuais ou presenciais.

Mavignie destacou a importância de pais e responsáveis estarem atentos ao conteúdo consumido por crianças e adolescentes, bem como aos perfis com os quais interagem. “O conhecimento desses símbolos é uma ferramenta importante para identificar e denunciar possíveis abusadores”, reforçou o delegado.

Leia mais: Polícia desmonta rede de abuso infantil em Manaus prendendo pai que entregou filhos para pedófilo, porteiro predador e estuprador confesso

As autoridades orientam que qualquer suspeita de conteúdo com sinais desse tipo seja imediatamente denunciada aos canais oficiais de segurança pública.

