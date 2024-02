Polícia captura membro do PCC foragido da Justiça há 20 anos

Um fugitivo da justiça desde 2005, suspeito de colaborar com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) e listado como um dos mais procurados do Brasil, foi detido nesta quarta-feira, 7, em Valinhos, interior de São Paulo. Jakson de Oliveira Santos, conhecido como Dako, 44 anos, é investigado por participação nos ataques à polícia de São Paulo em maio de 2006 e em grandes assaltos a bancos em Araçatuba, em agosto de 2021, e a uma transportadora de valores em Confresa-MT, em abril de 2023.

Segundo informações policiais, Santos foi condenado por roubo a banco em Minas Gerais e, posteriormente, cumpriu pena por tráfico de drogas na penitenciária de Casa Branca, no interior de São Paulo. Em 2005, após uma saída temporária, não retornou, permanecendo foragido desde então.

A prisão ocorreu em uma ação conjunta do 1º Batalhão de Ações Especiais de Polícia da Polícia Militar em Campinas e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público de São Paulo (MP-SP). Santos foi encontrado em uma residência de alto padrão no bairro Vale Verde, onde vivia, utilizando documentos falsos. De acordo com o MP-SP, ele foi detido enquanto dormia e não ofereceu resistência, cumprindo a ordem judicial.

Durante a operação, foram apreendidas armas, munições, celulares, dispositivos eletrônicos, uniformes camuflados e documentos falsificados. Além das ordens de prisão anteriormente emitidas, o criminoso foi autuado em flagrante por uso de documento falso, posse ilegal de armas e porte de drogas para consumo pessoal.

O assalto em Araçatuba resultou em três mortes e ganhou notoriedade pelo uso de reféns como escudos humanos nas ruas da cidade e veículos de fuga. A quadrilha empregou armas de grande calibre, como uma metralhadora ponto 50, e recursos tecnológicos, incluindo drones.

Na tentativa de assalto à empresa de transporte de valores Brinks em Confresa (MT), a aproximadamente 1.049 quilômetros de Cuiabá, cerca de 15 homens armados com fuzis atacaram o quartel da Polícia Militar. Apesar da explosão nas instalações da empresa, os criminosos não conseguiram levar o dinheiro, fugindo para uma região de reserva indígena.

A reportagem busca contato com os representantes de Santos para que se manifestem sobre a prisão.

