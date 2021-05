Polícia Civil culpa STF por avanço do tráfico de drogas no Jacarezinho

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST*

A Polícia Civil responsabiliza decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) pelo avanço do crime organizado na favela do Jacarezinho, zona norte do Rio de Janeiro, em relatório de inteligência.

De acordo com o UOL, o documento da polícia afirma que a decisão do STF de restringir operações policiais durante a pandemia da Covid-19 fortalece o tráfico de drogas.

“Inúmeras vias públicas foram bloqueadas por construções e barricadas, conforme figuras abaixo”, cita um dos trechos do relatório. “Observa-se que os moradores têm sido obrigados a parar os veículos automotores, desembarcar dos carros, retirar o trilho de trem e, após ultrapassar o obstáculo, colocar o trilho no local, tudo sob determinação do tráfico de drogas”, conclui.

No documento, a Polícia Civil reforça a tese de que a ação foi “legítima” e inclui a lista dos mortos, apresentados como “elementos que atentaram contra o Estado” com base em fotos colhidas em redes sociais e fichas criminais.

Não há no relatório informações sobre a perícia no local —feita para determinar a dinâmica das ações que resultaram em morte— ou sobre apreensões das armas usadas pelos policiais civis que participaram da ação. Mais de 200 agentes integraram a operação.

O documento ainda inclui uma lista com 24 armas apreendidas —cinco fuzis, uma submetralhadora, duas espingardas e 16 pistolas.

*Com informações do UOL