Polícia continua busca por empresário que dirigia Porsche e causou acidente em São Paulo

A Polícia Civil de São Paulo prossegue neste domingo (5/5) com as buscas pelo paradeiro de Fernando Sastre de Andrade Filho, de 24 anos, empresário acusado de dirigir embriagado e causar um acidente fatal na zona leste da capital paulista. O incidente ocorreu no dia 31 de março e resultou na morte de Ornaldo da Silva Viana, motorista de aplicativo que dirigia um Renault Sandero.

Fernando Filho, que estava ao volante de um Porsche em alta velocidade, colidiu na traseira do veículo conduzido por Viana na Avenida Salim Farah Maluf, no bairro do Tatuapé. Além da vítima fatal, o estudante Marcus Vinicius Machado Rocha, de 22 anos e passageiro do Porsche, sofreu ferimentos graves, incluindo fraturas costais e a perda do baço.

PUBLICIDADE

O empresário teve sua prisão preventiva decretada na última sexta-feira (3/5) pelo desembargador João Augusto Garcia, da 5ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), em resposta a um recurso do Ministério Público de São Paulo (MPSP). No entanto, quando os policiais do 30º DP (Tatuapé) realizaram diligências em seu apartamento na Vila Regente Feijó no sábado (4/5), Fernando Filho não foi encontrado.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) afirmou que as investigações estão em curso com o objetivo de localizar e capturar o empresário, que está foragido. Os advogados de defesa de Fernando Filho informaram que ele pretende se entregar à Justiça, mas desejam antes uma audiência com o juiz do caso para solicitar sua transferência para a Penitenciária 2 de Tremembé, no interior de São Paulo, por questões de segurança.

Durante as investigações, laudos do Instituto de Criminalística indicaram que o Porsche dirigido por Fernando Filho atingiu uma velocidade média de 156 km/h na via, cujo limite máximo é de 60 km/h. Apesar de sinais de embriaguez, o empresário foi liberado pela polícia no local do acidente sem realizar o teste do bafômetro, levantando questionamentos sobre procedimentos indevidos por parte dos agentes.

PUBLICIDADE

Os advogados do acusado consideram a prisão preventiva desproporcional, alegando que medidas cautelares anteriores seriam suficientes. Eles planejam recorrer da decisão judicial.

Redação AM POST