Polícia detalha plano de fuga de Hytalo Santos e do marido

Influencer e companheiro estão presos desde 15 de agosto e foram transferidos para presídio na Paraíba.

Por Fernanda Pereira

01/09/2025 às 08:19

Foto: reprodução

Notícias do Brasil  – A polícia revelou, nesta segunda-feira (1º), detalhes do suposto plano de fuga do influencer Hytalo Santos e de seu marido, Euro. O casal está preso desde 15 de agosto e recentemente foi transferido para uma unidade prisional em João Pessoa, na Paraíba.

De acordo com as investigações, as autoridades identificaram estratégias que estariam sendo preparadas para facilitar a saída ilegal dos dois da prisão. As informações reforçam o monitoramento em torno do caso, que ganhou grande repercussão nas redes sociais e na imprensa.

Leia mais: Hytalo Santos e Euro são transferidos para presídio com ala LGBT na Paraíba após denúncias de exploração sexual

Hytalo e Euro permanecem sob custódia enquanto a Justiça avalia os desdobramentos do processo. A transferência para o presídio paraibano foi realizada com o objetivo de ampliar a segurança e dificultar eventuais tentativas de fuga.

