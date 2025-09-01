Polícia detalha plano de fuga de Hytalo Santos e do marido

Notícias do Brasil – A polícia revelou, nesta segunda-feira (1º), detalhes do suposto plano de fuga do influencer Hytalo Santos e de seu marido, Euro. O casal está preso desde 15 de agosto e recentemente foi transferido para uma unidade prisional em João Pessoa, na Paraíba.

De acordo com as investigações, as autoridades identificaram estratégias que estariam sendo preparadas para facilitar a saída ilegal dos dois da prisão. As informações reforçam o monitoramento em torno do caso, que ganhou grande repercussão nas redes sociais e na imprensa.

Hytalo e Euro permanecem sob custódia enquanto a Justiça avalia os desdobramentos do processo. A transferência para o presídio paraibano foi realizada com o objetivo de ampliar a segurança e dificultar eventuais tentativas de fuga.