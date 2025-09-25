Polícia e MP deflagram Operação contra esquema de combustíveis

Notícias do Brasil – Uma organização criminosa envolvida em exploração de jogos de azar, comercialização de combustíveis adulterados e lavagem de dinheiro por meio de uma fintech foi alvo nesta quarta-feira (25) da Operação Spare, deflagrada pela Polícia Militar e pelo Ministério Público de São Paulo.

PUBLICIDADE

A ação é um desdobramento da Operação Carbono Oculto, realizada em agosto, que havia desmantelado esquema semelhante em postos de combustível com suposta participação de integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC).

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, as investigações revelaram que máquinas de cartão apreendidas em casas de jogos clandestinos, em Santos, estavam ligadas a postos de combustíveis, servindo para desviar valores para uma instituição de pagamento, usada para disfarçar a origem ilícita do dinheiro.

PUBLICIDADE

O esquema ainda envolvia empresas do setor hoteleiro, postos de combustíveis e instituições de pagamento com contabilidade paralela, dificultando o rastreamento dos recursos ilegais.

Ao todo, a Operação Spare mobilizou 110 policiais militares do Comando de Choque de São Paulo e unidades especializadas, além de contar com a participação da Receita Federal, Procuradoria-Geral do Estado e Secretaria da Fazenda, para cumprimento das ordens judiciais.

A ação faz parte do esforço conjunto de órgãos de segurança e controle para combater crimes financeiros e de corrupção no setor de combustíveis do estado de São Paulo.

Leia mais: Polícia prende líder de quadrilha que movimentava esquema milionário com cartões clonados em Manaus