A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Ao Vivo

Polícia e MP deflagram Operação contra esquema de combustíveis

Investigações apontam lavagem de dinheiro, exploração de jogos de azar e postos adulterados.

Por Fernanda Pereira

25/09/2025 às 11:13

Ver resumo
Polícia e MP deflagram Operação contra esquema de combustíveis

Foto: Divulgação/Receita Federal

Notícias do Brasil – Uma organização criminosa envolvida em exploração de jogos de azar, comercialização de combustíveis adulterados e lavagem de dinheiro por meio de uma fintech foi alvo nesta quarta-feira (25) da Operação Spare, deflagrada pela Polícia Militar e pelo Ministério Público de São Paulo.

PUBLICIDADE

A ação é um desdobramento da Operação Carbono Oculto, realizada em agosto, que havia desmantelado esquema semelhante em postos de combustível com suposta participação de integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC).

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, as investigações revelaram que máquinas de cartão apreendidas em casas de jogos clandestinos, em Santos, estavam ligadas a postos de combustíveis, servindo para desviar valores para uma instituição de pagamento, usada para disfarçar a origem ilícita do dinheiro.

PUBLICIDADE

O esquema ainda envolvia empresas do setor hoteleiro, postos de combustíveis e instituições de pagamento com contabilidade paralela, dificultando o rastreamento dos recursos ilegais.

Ao todo, a Operação Spare mobilizou 110 policiais militares do Comando de Choque de São Paulo e unidades especializadas, além de contar com a participação da Receita Federal, Procuradoria-Geral do Estado e Secretaria da Fazenda, para cumprimento das ordens judiciais.

A ação faz parte do esforço conjunto de órgãos de segurança e controle para combater crimes financeiros e de corrupção no setor de combustíveis do estado de São Paulo.

Leia mais: Polícia prende líder de quadrilha que movimentava esquema milionário com cartões clonados em Manaus

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo é ver o mundo de um outro jeito, e cada um de nós temos que achar um jeito de entender as diferenças.

Dr. Leonardo Maranhão

Últimas notícias

Saúde

Entenda o que é o herpes ocular e como prevenir a doença

O que é herpes ocular? Vamos descobrir!

há 2 minutos

Política

Confusão interrompe CPMI após relator chamar “Careca do INSS” de autor de “maior roubo da história do Brasil”

A declaração gerou reação imediata do advogado de defesa, Cleber Lopes.

há 3 minutos

Polícia

PF prende no Paraná condenada por lavagem de dinheiro ligada a facção criminosa no Amazonas

A mulher condenada na Operação La Muralla foi presa em Cascavel após 10 anos de sentença por ligação com facção.

há 6 minutos

Cinema

Deborah Secco entrega prévia de “Bruna Surfistinha 2”

Atriz volta a viver Rachel Pacheco após mais de dez anos

há 16 minutos

Política

Governador de SP, Tarcísio de Freitas, estará em Manaus neste sábado

O governador deve participar de um evento na Assembleia de Deus no Amazonas.

há 41 minutos