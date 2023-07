Polícia encontra corpo de enfermeira que passava férias no Brasil

A Polícia encontrou, nessa quinta-feira (6), o corpo da enfermeira Priscila Leonardi, de 40 anos, que desapareceu enquanto passava as férias na cidade de Alegrete, no Rio Grande do Sul. Ela foi achada às margens do rio Ibirapuitã.

Priscila era natural do município, mas morava e trabalhava em Dublin, na Irlanda, desde 2019. Ela foi ao Rio Grande do Sul no dia 1° de junho para visitar os familiares, mas sumiu no dia 19 de junho.

O cadáver tinha marcas de estrangulamento e agressões. Segundo a Polícia, o assassino pode ter utilizado uma fita para enforcá-la.

Durante as diligências, os agentes descobriram que a vítima desapareceu após visitar um primo. Em seguida, ela saiu do local para ir ao bairro onde estava hospedada. Priscila chegou a pedir um motorista de APP e embarcar no veículo, mas nunca chegou ao destino.

A equipe de investigadores apura se o recebimento de uma possível herança pode ter ou não ligação com o crime.

