Brasil

Polícia fecha fábrica clandestina que adulterava bebidas com metanol em São Paulo

Ação da SSP-SP apreende garrafas e equipamentos em São Bernardo, São Caetano e capital.

Por Beatriz Silveira

10/10/2025 às 21:20

Notícias do Brasil –  Uma operação policial encerrou as atividades de uma fábrica clandestina de bebidas alcoólicas que funcionava em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o local adulterava bebidas com etanol e metanol e fornecia as garrafas para bares e outros estabelecimentos da região. As investigações apontam ligação da fábrica com a primeira morte por intoxicação por metanol registrada no estado.

Segundo a SSP-SP, a mistura ilegal tinha como objetivo aumentar o volume e, consequentemente, o lucro sobre as bebidas. Oito pessoas foram levadas à delegacia para prestar depoimento durante a ação. Um dono de bar admitiu ter adquirido bebidas de uma distribuidora não autorizada, a qual utilizava etanol de postos de combustíveis, posteriormente identificado como contaminado por metanol.

A pasta informou que o homem que morreu após consumir o produto passou mal em 12 de setembro e faleceu quatro dias depois. Em vistoria ao bar em que ele esteve, nove garrafas foram apreendidas; laudos periciais confirmaram metanol em oito delas, com concentrações entre 14,6% e 45,1%. A Secretaria de Estado da Saúde (SES-SP) atualizou para 23 o número de casos confirmados de intoxicação por metanol no estado, três a mais que o boletim anterior do Ministério da Saúde.

Além do endereço principal em São Bernardo do Campo, outros locais em São Caetano do Sul e na capital paulista foram vistoriados. Na ação, a polícia apreendeu garrafas, bebidas, celulares e equipamentos usados na produção. O inquérito segue em andamento para identificar todos os responsáveis e a origem das substâncias utilizadas na fabricação irregular.

