Polícia Federal cumpre mandados de busca em endereços de Jair Bolsonaro

A Polícia Federal cumpriu nesta sexta-feira (18), por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, mandados de busca e apreensão em locais ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Os agentes estiveram na residência de Bolsonaro em Brasília, realizaram busca em endereço no Rio de Janeiro e foram até a sede do Partido Liberal (PL). A operação também incluiu medidas cautelares diversas da prisão, conforme consta na Polícia Federal, em nota.

PUBLICIDADE

De acordo com os documentos, as ações têm relação com o inquérito PET n.º 14129, conduzido pelo STF, que investiga possíveis crimes cometidos por Bolsonaro e aliados.

Em nota, a PF confirmou que foram cumpridos “dois mandados de busca e apreensão, além de medidas cautelares diversas da prisão” em Brasília, seguindo decisão do Tribunal Superior — sem citar detalhes sobre os materiais coletados.

A Assessoria de Bolsonaro, ainda não se manifestou oficialmente. Um fato incomum observado foi que o celular do ex-presidente não está recebendo mensagens pelo WhatsApp, sugerindo possível bloqueio ou alteração do aparelho.

PUBLICIDADE

As operações também ocorreram em imóveis e espaços vinculados ao PL, companhia política à qual Bolsonaro está filiado. A PF busca reunir documentos, celulares e outros meios que possam instruir o processo judicial.