Polícia Federal desmantela organização criminosa que fraudava concursos públicos

Operação mira fraudes no Concurso Público Nacional Unificado e em certames de instituições renomadas.

Por Marcia Jornalist

02/10/2025 às 13:09 - Atualizado em 02/10/2025 às 13:22

Notícias do Brasil – Nesta quinta-feira (2), a Polícia Federal (PF) deflagrou uma operação para desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes a concursos públicos.

As investigações revelaram irregularidades no Concurso Público Nacional Unificado (CNU) de 2024, conhecido como “Enem dos Concursos”, além de certames das Polícias Civis de Pernambuco e Alagoas, da Universidade Federal da Paraíba, da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil.

As ações estão sendo realizadas em cidades da Paraíba, Pernambuco e Alagoas, com o cumprimento de mandados judiciais. Até o momento, três pessoas foram presas preventivamente, duas em Recife (PE) e uma em Patos (PB).

De acordo com informações apuradas pela TV Globo, os acusados teriam utilizado pontos eletrônicos durante as provas.

Esses dispositivos foram inseridos nos ouvidos dos suspeitos por meio de procedimentos médicos. Além disso, há indícios de falsificação de documentos para que terceiros realizassem os concursos no lugar dos candidatos, com suspeitas de acesso antecipado às provas do CNU 2024.

A operação também resultou em 12 mandados de busca e apreensão, além de medidas cautelares, como afastamento de cargos públicos e sequestro de bens.

Os envolvidos poderão responder por crimes de fraude em concurso público, lavagem de dinheiro, organização criminosa e falsificação de documento público.

O Ministério da Gestão e Inovação se posicionou, afirmando apoio às investigações e destacando a importância de garantir segurança e integridade nos processos seletivos. As provas do CNU estão agendadas para outubro e dezembro.

