A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Polícia Federal fecha mais de mil empresas clandestinas de segurança em sete anos

Operação Segurança Legal revelou que 35% das companhias fiscalizadas atuavam sem autorização.

Por Fernanda Pereira

16/09/2025 às 10:28

Ver resumo
Polícia Federal deflagra Operação Recupera contra fraudes milionárias no INSS

Foto: Divulgação

Notícias do Brasil – Entre 2017 e 2024, a Polícia Federal (PF) determinou o fechamento de ao menos 1.176 empresas clandestinas de segurança privada no Brasil. A fiscalização resultou ainda em 26 prisões em flagrante e na apreensão de 46 armas de diferentes calibres.

PUBLICIDADE

Os dados foram fornecidos à Agência Brasil e correspondem às ações da Operação Segurança Legal, realizada em âmbito nacional desde 2017. No período, 3.358 empresas foram vistoriadas, e cerca de 35% delas não possuíam autorização para atuar. A pandemia de Covid-19 suspendeu as inspeções em 2020, mas, em 2019, a operação chegou a ser deflagrada duas vezes para ampliar a repressão às irregularidades.

A PF reforça que somente empresas autorizadas podem prestar serviços de segurança privada e contratar vigilantes. Segundo a corporação, companhias clandestinas representam risco à integridade das pessoas e ao patrimônio, já que, em geral, não cumprem requisitos legais nem submetem seus funcionários à checagem de antecedentes criminais, avaliação psicológica e de aptidão física.

O vice-presidente da Federação Nacional das Empresas de Segurança e Transporte de Valores (Fenavist), Ivan Hermano Filho, afirmou que os números refletem a realidade do setor. Ele explicou que entre os estabelecimentos fechados há desde firmas estruturadas, porém irregulares, até iniciativas individuais de pessoas que atuavam sem qualquer preparo.

PUBLICIDADE

Leia mais: Polícia Federal realiza operação contra garimpo ilegal no interior do Amazonas

“Muitas vezes, são aqueles homens e mulheres que você vê nas portas de farmácias, supermercados e outros comércios com camisetas identificadas como Controlador de Risco, Prevenção de Perdas, Apoio, Suporte ou até mesmo Segurança”, comentou Hermano.

O dirigente destacou ainda o impacto do Estatuto da Segurança Privada e da Segurança das Instituições Financeiras, sancionado em setembro de 2024 pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A nova lei ampliou a responsabilidade da PF e tipificou como crime a atuação clandestina armada, prevendo multas também para contratantes desses serviços.

“Agora há uma base legal mais clara para punir irregularidades. Inclusive, policiais que utilizem armas funcionais em atividades privadas de segurança passam a cometer crime”, ressaltou Hermano.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Hoje aprendi que à manifestação de carinho mais sincera é o de uma criança com Autismo! Estes anjos, tem a felicidade de ser veraz, não afetando-se com o meio.

Winaldario Santos

Últimas notícias

Amazonas

Defensoria reforça pedido judicial contra uso de bombas da PF em garimpos do Rio Madeira

DPE-AM denuncia impacto em comunidades ribeirinhas e cobra alternativas sociais para garimpeiros artesanais.

há 36 segundos

Polícia

Tia embriagada sufoca bebê de 4 meses ao adormecer ao seu lado em Manaus

Incidente aconteceu durante a noite em apartamento na Zona Norte.

há 15 minutos

Brasil

Irmão de Flávio Dino é convocado pela CPMI do INSS

Subprocurador Nicolao Dino deve explicar acordo do Supremo sobre fraudes no INSS.

há 21 minutos

Amazonas

Deputada diz que pedirá prisão de jornalista por apresentar atestado falso à Justiça

O jornalista enfrenta graves acusações de estupro e coação para a realização de um aborto.

há 25 minutos

Famosos

Tribunal de Contas investiga contrato ligado a Whindersson Nunes

Secretaria de Educação firmou acordo sem licitação.

há 30 minutos