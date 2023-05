Polícia Federal investiga racismo contra deputado durante abordagem em voo

Redação AM POST

Nessa quinta-feira, 11, o deputado estadual Renato Freitas (PT-PR) afirmou ter sofrido racismo durante abordagem policial em voo que seguiria de Foz do Iguaçu (PR) para Londrina (PR). O caso viralizou nas redes sociais após o parlamentar publicar um vídeo sobre o que teria acontecido no dia 3 de maio.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na gravação feita por ele, agentes da Polícia Federal alegam que o procedimento é aleatório. Após a inspeção, o deputado chama os policiais de “bando de racistas ignorantes” e afirma que foi humilhado.

“Quando o sistema pede para fazer, tem que ser feito na mochila da pessoa e na pessoa. Isso é feito o dia inteiro aqui”, diz um dos agentes durante o ato.

A Polícia Federal informou em nota oficial que foi acionada para auxiliar na inspeção de um passageiro que teria se recusado a se submeter a medidas adicionais de segurança no aeroporto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“A Polícia Federal esclarece que todos os procedimentos foram realizados em conformidade com a resolução da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Ressalta ainda que eventuais abusos ou falhas na condução do procedimento serão apurados”, finaliza a nota.

“O deputado em momento algum se negou a passar pela revista, ainda que seja no mínimo estranho que ele tenha sido o único ‘escolhido’ para tal procedimento durante o embarque. Em todo o momento, Freitas esteve disposto a seguir todas as orientações dos funcionários, como os vídeos demonstram. Além disso, a nota também não menciona as câmeras de segurança do aeroporto, que poderiam esclarecer o caso.”, afirma a assessoria do deputado Renato Freitas após negar a versão da PF.